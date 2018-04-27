Парламентарии Карачаево-Черкесии и Хакасии договорились о сотрудничестве 

ЧЕРКЕССК, 27 апреля. /ТАСС/. Спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов и председатель Верховного совета республики Хакасия Владимир Штыгашев заключили в четверг Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ подписан в рамках Совета законодателей России в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Народного собрания КЧР.
"Соглашение о сотрудничестве подразумевает обобщение опыта межпарламентской деятельности, регулярный обмен законодательными актами, их проектами, обмен опытом по организации мониторинга федерального и регионального законодательства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что аналогичное соглашение также заключено между Хакасией и Адыгеей.