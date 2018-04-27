Парламентарии Карачаево-Черкесии и Хакасии договорились о сотрудничестве

"Соглашение о сотрудничестве подразумевает обобщение опыта межпарламентской деятельности, регулярный обмен законодательными актами, их проектами, обмен опытом по организации мониторинга федерального и регионального законодательства", — говорится в сообщении.