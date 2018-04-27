Крашенинников: Новые законы помогут избежать конфликтов при наследовании

Чтобы помочь читателям лучше разобраться в сложных коллизиях наследственного права, мы попросили автора законопроекта, председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова прокомментировать действующие и вносимые нормы.

Павел Владимирович, что ни день, мы наблюдаем за семейными баталиями: внуки выгоняют из дома бабушку, мать бьется с дочерью, брат судится с братом. Все из-за наследства, особенно после внезапной кончины главы семейства. Разве нет вариантов, чтобы решить все вопросы заблаговременно и полюбовно?

Павел Крашенинников: Такие варианты существуют, в зарубежной практике они успешно применяются уже более 100 лет. Это такие наследственные конструкции, как совместное завещание супругов, наследственный договор, наследственные фонды. Постепенно они входят и в нашу юрисдикцию. Уже принят закон о посмертных наследственных фондах, с 1 сентября этого года он вступает в силу. Законопроект о совместном завещании супругов и наследственном договоре дает возможность заранее решить судьбу имущества и уменьшить вероятность конфликтов за наследство между лицами, которые могут призываться к наследованию.

Договор с условием

Чем различаются между собой совместное супружеское завещание и наследственный договор?

Павел Крашенинников: Совместное завещание представляет собой общую волю супругов. При наличии такого завещания, которое супруги составили при жизни, не нужно делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации. При этом совместное завещание утрачивает силу в случае расторжения брака, признания брака недействительным или последующего отказа участника завещания.

Закон о совместном завещании супругов и наследственном договоре позволит заранее решить судьбу имущества

Но можно также заключить наследственный договор с любым лицом и определить в нем порядок перехода прав на имущество при соблюдении каких-то условий или требований. Договор может налагать на наследника обязательство совершить какие-либо действия. Например, содержать до конца дней бабушку или финансировать университет.

Что немаловажно, наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть, если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору. При этом, если есть граждане, обладающие правом на обязательную долю, это право должно быть соблюдено в любом случае.

Такие наследственные инструменты позволят расширить возможности россиян по распоряжению имуществом. Граждане смогут выбирать, как удобнее в той или иной ситуации выразить волю относительно наследства.

Особый разговор о наследственных фондах. Щедрость была чертой многих россиян. Морозовская больница, Третьяковская галерея, Румянцевская библиотека, другие дары увековечили в народной памяти достойные имена. Нынешние состоятельные люди предпочитают поместья, яхты и виллы на чужих берегах. Какой смысл в законе о наследственных фондах?

Павел Крашенинников: Есть и теперь люди, которые хотят оставить о себе добрую память. Известны случаи, когда большое состояние было завещано на благие цели в Отечестве. Но смысл наследственного фонда не только в меценатстве. Даже знаменитый Нобелевский фонд управляет большими активами, оставленными по завещанию, откуда и берутся средства на почетные нобелевские премии.

Возможно, владелец крупной компании хочет уберечь ее от рисков после своего ухода. Он может создать такой фонд и поручить руководство им доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль. Я не думаю, что создание наследственных фондов станет массовым явлением. Но такая возможность и такая норма закона должны быть в современном российском наследственном праве.

Наследство? Отменить!

Интересно, как в прежние времена решались вопросы наследства?

Павел Крашенинников: Это всегда было непросто. Можно выделить несколько концепций наследственного права. Например, семейная концепция предполагает, что все имущество скончавшегося переходит его семье. Не менее распространена концепция диспозитивности, которая говорит, что человек сам должен решать, кому и какое имущество передать.

Самая радикальная — марксистская концепция, предполагавшая полное уничтожение наследственного права. У нас она закрепилась благодаря декрету ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования». Как раз вчера «отметили» столетие этого документа, отменившего наследование как по закону, так и по завещанию. Все имущество после смерти владельца становилось государственным. Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб правосознанию, воплощая тезис «после нас хоть потоп».

Затем наследственное право стало рассматриваться как механизм социального обеспечения. Сторонники этой концепции считали, что наследственное имущество следует распределять только среди малоимущих, иждивенцев и инвалидов. И наконец, самая экзотическая концепция — «мистическая», согласно которой собственником до принятия наследства остается покойный и, соответственно, наследству придаются личностные качества. Все эти концепции просуществовали в «чистом виде» недолго, но у каждой есть свои последователи в теории и практике.

Современное российское право предполагает две формы наследования: по завещанию и по закону. Если человек написал завещание, то все, что ему принадлежало при жизни, будет распределено согласно его воле. Если же завещания не осталось, наследование будет осуществляться по закону, в порядке очередей наследников.

Восемь ступеней

Можно кратко рассказать, как должно все происходить на практике?

Павел Крашенинников: После смерти гражданина нотариус открывает наследственное дело и выясняет, составил ли наследодатель завещание и какое наследство он оставил. Если завещания нет, то призываются наследники очередей, установленных в законе, исходя из семейных отношений и степени родства. У них есть полгода, чтобы принять причитающееся, после чего они могут получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство.

Если же наследников не оказалось, то имущество по праву наследования переходит государству — называется выморочным имуществом.

Все родственники в семье разные, одни близкие, другие — не очень. Кто из них может претендовать по закону на наследство и в какой мере?

Павел Крашенинников: У нас существует восемь очередей наследников. Каждая последующая очередь призывается к наследованию при отсутствии предыдущей, или при непринятии ими наследства.

Если нет завещания, имущество переходит к наследникам первой очереди и распределяется между ними в равных долях. К этой очереди относятся дети, супруг и родители. Если эти наследники отказались принять наследство или из этой очереди никого нет, то к наследованию призывается вторая очередь: братья, сестры, бабушки и дедушки. Если их тоже не существует, то призывается следующая, третья очередь, в которой дяди и тети. И так далее, до восьмой.

Но существует еще и так называемая обязательная доля, которая передается определенным лицам в любом случае, независимо от очередей или наличия завещания. На обязательную долю могут рассчитывать несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и другие нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении наследодателя.

Завещание с долгом

По наследству передаются не только блага, но и обязательства ушедшего, например невозвращенные долги. Может ли человек отказаться от такого наследства?

Павел Крашенинников: Это очень правильный вопрос. Когда наследник принимает наследство, означает, что он принимает всё: и активы, и пассивы. Нельзя отказаться от части наследства. Можно либо принять всю наследственную массу, включая имущество и долги (неуплаченные налоги, задолженность по кредитам и т.п.), либо полностью отказаться от наследства.

Но по поводу долгов есть ограничение — ответственность наследника по таким долгам будет ограничена стоимостью наследуемого имущества, не более того.

Если же он все-таки решит отказаться и не принимать наследство, то у него есть право совершить отказ в пользу другого лица, указав, кто будет наследовать вместо него. А может просто отказаться, никого не указывая. Тогда часть наследства, которая бы ему причиталась, переходит к остальным наследникам, пропорционально их долям.

По наследству передаются не только блага, но и обязательства ушедшего, например невозвращенные долги

Известный афоризм Михаила Булгакова : «Москвичей испортил квартирный вопрос». Думается, не только москвичей. Если наследуется квартира, а семья большая, кому и сколько скрипучих половиц в ней достанется?

Павел Крашенинников: По закону наследство распределяется между наследниками в равных долях. Но зачастую имущество сложно поделить на части, или дробить его просто не хотят. В такой ситуации наследники могут заключить между собой соглашение, указав, кому и какие объекты достанутся. Если же договориться не удалось, то распределять наследство будет суд, исходя из равенства долей.

Например, когда речь идет о квартире, то суд признает за каждым наследником равную долю. А что с этими долями делать дальше — продавать, выкупать или проживать всем вместе, — решают уже сами наследники.

Что еще важно учитывать, не является ли такая квартира совместной собственностью супругов, приобретенной в браке. В этом случае делить между наследниками будут только половину квартиры, а вторая остается в собственности пережившего супруга.

Сейчас на любом «блошином» рынке встретишь шустрых молодых людей, торгующих наградами. Якобы достались по наследству. Как наследуются государственные награды, почетные и памятные знаки?

Павел Крашенинников: Хранение государственных наград, таких как орден «За заслуги перед Отечеством», орден Мужества, ордена Святого Георгия, Александра Невского , Суворова, Кутузова и т.д., регулируется специальным законодательством. Такие госнаграды не включаются в состав наследства. После смерти награжденного вместе с документами они должны храниться у членов его семьи или других близких родственников. При отсутствии родных награды возвращаются в администрацию президента РФ

Другие государственные награды, почетные и памятные знаки, которые не регулируются специальным законодательством о госнаградах РФ , могут наследоваться на общих основаниях.

Мы часто слышим, как тот или иной потомок известного писателя, поэта или композитора требует гонорар за исполнение или новое издание произведений своего предка. Что говорит закон об интеллектуальных правах на наследство?

Павел Крашенинников: Право авторства не переходит по наследству, а вот право на гонорар за использование произведения наследуется. Этим правом наследник сможет пользоваться ограниченный период его действия. По истечении этого срока результаты интеллектуальной деятельности переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться любыми лицами, без какого-либо разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

Денежный вопрос

Наследство, материальное или интеллектуальное, стоит денег, а фискальные службы любят всякий доход облагать налогом. Придется ли наследникам платить за пришедшее добро и что делать, если окажется, что оно того не стоит?