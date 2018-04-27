В казну вернулись миллионы

Фото с ресурса rostovgazeta.ru Усилиями регионального Следкома налоговой службы региона в государственную казну удалось вернуть 7 миллионов 200 тысяч рублей, которые задолжало руководство Муромского предприятия «Радиомех» в период с апреля 2016 по июль 2017 года.

Напомню, что Следственный комитет возбуждал уголовное дело в отношении генерального директора предприятия Николая Котова , который неоднократно в указанный период давал указания подчиненным не перечислять в федеральный бюджет собранный налог на НДФЛ, а удержанные с заработных плат деньги использовать в хозяйственном обороте.

Из-за этого «Радиомех» задолжал бюджету около 6 миллионов рублей. Только благодаря следствию налоговая недоимка с учетом штрафа и пеней возвращена в госказну. Уголовное преследование в отношении Котова за неисполнение обязанностей налогового агента прекращено.