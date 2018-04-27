В ВАО столицы ведется активное строительство храма в честь Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси

Общая площадь участка, отведенного под строительство храмового комплекса составляет 6248,0 квадратных метров. Главный собор рассчитан на пятьсот прихожан. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин . Строится каменный храм с домом притча в византийском стиле по индивидуальному проекту, разрабатывался архитектором прихода совместно со специалистами «ПроектСтрой-В». Планируется, что объект будет пятикупольным, крестообразным, с колокольней. Общая площадь храма составит 450 квадратных метров, площадь дома притча — 380 квадратных метров.

Благодаря усилиям прихода закончен первый этап строительства храма, завершены работы нулевого цикла, возведен фундамент храма.

Стены на храме подняты до отметки 8.0. Также выполнена кирпичная кладка стен первого этажа приходского дома, строители подвели к территории храма инженерные коммуникации, выполнены работы по электрике, отметил Сергей Лёвкин.

Возведение православного комплекса дается с большим трудом, сегодня темпы строительства затормозились. Поскольку объект возводится на внебюджетные средства, только на пожертвования москвичей, финансирование не всегда стабильное. Сейчас приход ищет постоянного благотворителя и по мере решения этих задач, будет возобновлен следующий этап строительства.

Об этом сообщил советник Мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин, традиционно осматривая ход строительных работ на объекте. Куратор Программы добавил, что, не смотря на снижение темпов строительно-монтажных работ, идут подготовительные работы по будущему благоукрашению храмового комплекса. Разработан и утвержден проект иконостаса, который будет выполнен из белого камня, расписан в неовизантийском стиле.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рамках «Программы-200» в столице возводятся различные по своей архитектуре храмы. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

От столичного Стройкомплекса возведение храмов курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.