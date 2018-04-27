Ещё
В ВАО столицы ведется активное строительство храма в честь Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВАО столицы ведется активное строительство храма в честь Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси 

Департамент градостроительной политики города Москвы 32 минуты назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Общая площадь участка, отведенного под строительство храмового комплекса составляет 6248,0 квадратных метров. Главный собор рассчитан на пятьсот прихожан. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Строится каменный храм с домом притча в византийском стиле по индивидуальному проекту, разрабатывался архитектором прихода совместно со специалистами «ПроектСтрой-В». Планируется, что объект будет пятикупольным, крестообразным, с колокольней. Общая площадь храма составит 450 квадратных метров, площадь дома притча — 380 квадратных метров.
Благодаря усилиям прихода закончен первый этап строительства храма, завершены работы нулевого цикла, возведен фундамент храма.
Стены на храме подняты до отметки 8.0. Также выполнена кирпичная кладка стен первого этажа приходского дома, строители подвели к территории храма инженерные коммуникации, выполнены работы по электрике, отметил Сергей Лёвкин.
Возведение православного комплекса дается с большим трудом, сегодня темпы строительства затормозились. Поскольку объект возводится на внебюджетные средства, только на пожертвования москвичей, финансирование не всегда стабильное. Сейчас приход ищет постоянного благотворителя и по мере решения этих задач, будет возобновлен следующий этап строительства.
Об этом сообщил советник Мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин, традиционно осматривая ход строительных работ на объекте. Куратор Программы добавил, что, не смотря на снижение темпов строительно-монтажных работ, идут подготовительные работы по будущему благоукрашению храмового комплекса. Разработан и утвержден проект иконостаса, который будет выполнен из белого камня, расписан в неовизантийском стиле.
В рамках «Программы-200» в столице возводятся различные по своей архитектуре храмы. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.
От столичного Стройкомплекса возведение храмов курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Департамент градостроительной политики города Москвы: последние новости
В поселке Мещерский готовится к сдаче храм Казанской иконы Божией Матери Завершаются основные строительные работы на храме в честь Преподобного Андрея Рублева Терапевтический корпус в «Сколково» построят к 2021 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поделился планом развития России202
Мы должны «дожать» Россию739
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине107
Киев введет «особый порядок» в Донбассе83
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение