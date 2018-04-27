Батюшка, гитаристка и менеджер папы: кем мечтают стать малыши знаменитостей

Соломон — Соликом мальчика называет только Анфиса Чехова — мечтает стать боксером. Сильным как Халк! По мнению мальчика, его папа, актер Гурам Баблишвили , тоже зарабатывает на жизнь боксом. А мама работает балериной: вставать на одну ножку и крутиться — вот обязанности Анфисы в представлении сына. «Он так решил, потому что я посещаю уроки хореографии, — видел на фото, как растягиваюсь. Гурам пару раз брал его в спортзал, отсюда и эти мысли. Вот такая у нас семья: балерина, боксер и будущий Халк», — объясняет слова мальчика телеведущая.

Дочка Кристины Орбакайте пока не может выбрать между двумя профессиями — певицы и учительницы. Артисткой девочка хочет стать, наблюдая за успехом мамы, а мечта о преподавании родилась из любви к игре в школу. Кроме того, Клава увлекается балетом — занятия у станка малышка сочетает с подготовительными занятиями — и уже попробовала себя в качестве модели, выйдя на подиум в одинаковых нарядах со знаменитой мамой.

"Я буду теннисисткой. А актрисой не хочу. Не люблю женщин, которые красятся", — безапелляционно заявляет Аня, дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова . Девочка около трех лет серьезно занимается теннисом — годам к 10 мама планирует перевозить ее в профильную спортивную школу Америки или Испании . А чтобы становиться артисткой, Аня слишком умна, говорит Мороз. Наследница творческой семьи и правда проводит куда меньше времени на съемочных площадках и за кулисами театров, как это происходило в детстве Дарьи. Да и смотреть на маму на экране не любит: закрывает уши, морщится и говорит, что «это ужасно».

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Дети Нонны Гришаевой по стопам мамы идти не хотят. 10-летний сын актрисы Илья ответил отказом на предложение сыграть главную роль в спектакле — куда больше его интересует все, что связано с машинами. Пока мальчик хочет стать дизайнером автомобилей или сценаристом, а занимается дзюдо игрой на саксофоне. Анастасию, старшую дочь актрисы, сцена тоже не манит. Девушка талантливо рисует: после учебы в художественной школе она окончила с отличием Кембридж и поступила в один из престижных университетов на отделение графики и иллюстрации.

Первоклашка Милана , дочь Виталия Гогунского , уже может похвастаться собственным клипом: семилетняя девочка снялась в видео на песню «Малявка» и раздумывает о карьере артиста. Только мечтает стать популярной не как папа, а как любимый исполнитель Майкл Джексон , и много гастролировать. Если же быть певицей не получится, Милана планирует заняться делами отца: «Буду папиным менеджером, стану решать его рабочие вопросы. Но только те, которые мне интересны, а для неинтересных найму другого человека», — поделилась девочка в интервью. Впрочем, малышка может и свой бизнес открыть: прошлым летом наследница актера продавала родителям еду, приготовленную бабушкой, и делала родным массаж — по 100 рублей за сеанс.

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"Смех и радость мы приносим людям", — эти строчки и песни Михаил Галустян вполне оправданно теперь может исполнять вместе с дочерью Эстеллой. Семилетняя девочка увлеклась профессией циркового артиста и учиться жонглировать, чтобы стать клоуном. Супруга юмориста опубликовала в своем микроблоге видео, где малышка пытается справиться с красным мячиком, ускользающим из ее рук. «Еще далеко до совершенства, конечно, но Эстелла старается… А кем вы мечтали стать в детстве?» — обратилась к пользователям Сети Виктория Галустян.

Федор, младший сын актрисы Юлии Такшиной, отличается, по словам мамы, нестандартным взглядом на мир — потому увлекается многим и свою будущую профессию постоянно видит по-разному. Сначала мечтал стать изобретателем, позднее заинтересовался делом повара. А перед школой хотел служить в церкви. «Помню, на линейке в первом классе на вопрос, кем он хочет стать, Федя ответил: „Батюшкой!“ Все дар речи потеряли: директор школы, учительница, мы с Гришей», — делилась Такшина в интервью. Актерством же никто из мальчиков актрисы не интересуется — возможно, лишь пока.

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Аркадий Укупник в третий раз стал отцом в 2011 году, незадолго до 60-летия — жена Наталья родила малышку Софию. Девочка совсем не чувствует значительную разницу в возрасте с родителем: накануне 65-летия артиста Соня уверяла, что молодому и красивому папе около 30. «Соня пока не очень хорошо разбирается в возрасте», — комментировал знаменитый отец. Зато девочка неплохо ориентируется в профессиях и уже наметила свой карьерный путь. Пока что София планирует стать парикмахером и тренируется на родителях и няне. Вот только с папиными волосами не может управиться — не выходит прическа.