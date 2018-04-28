В библиотеке на Шатурской откроют выставку книг о военном времени

Выставка «Прочитанная книга о войне — мой подарок ко Дню Победы» откроется в библиотеке №106, которая расположена на улице Шатурской в Рязанском районе, 3 мая. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Юные читатели и взрослые посетители нашей библиотеки смогут почтить память героев Великой Отечественной войны, посетив выставку, на которой будут представлены книги советских и современных авторов, посвященные военным годам, — добавила Марина Бесфамильная.

Экспозиция будет доступна до 15 мая. Вход свободный.

Библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)