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В ЮЗГУ развивают «курская роспись»
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В ЮЗГУ развивают «курская роспись» 

Курские известия 28 минут назад
Фото: Курские известия
Комбинат специализируется на выпуске сувенирной продукции
Понятие «курская роспись» возникло в начале 1970-х годов. Из Нижегородской области в Курск были приглашены мастера хохломской росписи и токари для обучения этому ремеслу работников курского лесхоза. Предприятие существовало как цех художественной росписи, где выпускали продукцию, подобную Семёновской хохломе. В феврале 1994 года цех получил статус «Предприятие народных художественных промыслов», а в январе 2005 года комбинат стал структурным подразделением Юго-Западного государственного университета, рассказали в пресс-службе администрации региона.
Постепенно роспись стала приобретать свои особенности, свойственные народному костюму Курской губернии — яркие цвета, сочетание чёрного с красными, жёлтыми, синими, зелёными сочными оттенками и золотой каймой.
На комбинате проводятся экскурсии для учащихся школ города и области, для учителей, проходящих обучение на курсах повышения квалификации, для воспитанников детских садов и интернатов.
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