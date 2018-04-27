В ЮЗГУ развивают «курская роспись»

Комбинат специализируется на выпуске сувенирной продукции

Понятие «курская роспись» возникло в начале 1970-х годов. Из Нижегородской области Курск были приглашены мастера хохломской росписи и токари для обучения этому ремеслу работников курского лесхоза. Предприятие существовало как цех художественной росписи, где выпускали продукцию, подобную Семёновской хохломе. В феврале 1994 года цех получил статус «Предприятие народных художественных промыслов», а в январе 2005 года комбинат стал структурным подразделением Юго-Западного государственного университета, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Постепенно роспись стала приобретать свои особенности, свойственные народному костюму Курской губернии — яркие цвета, сочетание чёрного с красными, жёлтыми, синими, зелёными сочными оттенками и золотой каймой.

На комбинате проводятся экскурсии для учащихся школ города и области, для учителей, проходящих обучение на курсах повышения квалификации, для воспитанников детских садов и интернатов.