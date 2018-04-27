Шаронов поделился с нижегородцами бесценным опытом управления

Лекция Президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова прошла в Нижнем Новгороде 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Тема лекции звучала как «Я: 2.0. О важности трансформации каждого из нас».

С приветственным словом к слушателям обратился глава Нижегородского региона Глеб Никитин : «Мы познакомились с Андреем Владимировичем в 2004 году, когда происходила реформа государственного управления. Тогда он стал одним из 2 вместо 16 заместителей министра экономического развития РФ . То есть они вдвоем тянули всю повестку Минэкономразвития. Последние 5 лет он возглавляет ведущую бизнес-школу нашей страны. Его профессиональный опыт абсолютно бесценен».