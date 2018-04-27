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Высокий суд Исламабада запретил главе МИД Пакистана Хаваджу Мухаммаду Асифу занимать должность в парламенте страны
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Высокий суд Исламабада запретил главе МИД Пакистана Хаваджу Мухаммаду Асифу занимать должность в парламенте страны 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Исламабад, 27 апреля /Синьхуа/ — Высокий суд Исламабада в четверг постановил запретить министру иностранных дел Пакистана Хаваджу Мухаммаду Асифу впредь занимать государственные должности и лишить его права занимать пост в парламенте страны.
После того, как Избирательная комиссия выполнит это постановление, Хавадж Мухаммад Асиф утратит статус парламентария. Согласно закону страны, без статуса парламентария у него не будет права занимать должность главы МИД страны.
По сообщению пакистанских СМИ, Высокий суд постановил, что Хавадж Мухаммад Асиф действовал «нечестно» и «неискренне», не раскрыв всех своих активов и источников доходов.
Хавадж Мухаммад Асиф в интервью местным СМИ заявил, что не признает вердикта Высокого суда Исламабада и подаст апелляцию в Верховный суд страны.
В 2017 году один из руководителей партии «Техрик-е-Инсаф» /"Движение за справедливость"/ обвинил Хаваджа Мухаммада Асифа в сокрытии факта наличия у него разрешения на работу от компании, штаб-квартира которой находится в ОАЭ, и получении средств от данной фирмы.
С 1993 Хавадж Мухаммад Асиф года был депутатом парламента и занимал важные посты в правительстве Наваза Шарифа. В августе 2017 года он был назначен на пост министра иностранных дел страны. —0—
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