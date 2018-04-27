Высокий суд Исламабада запретил главе МИД Пакистана Хаваджу Мухаммаду Асифу занимать должность в парламенте страны

Исламабад , 27 апреля / Синьхуа / — Высокий суд Исламабада в четверг постановил запретить министру иностранных дел Пакистана Хаваджу Мухаммаду Асифу впредь занимать государственные должности и лишить его права занимать пост в парламенте страны.

После того, как Избирательная комиссия выполнит это постановление, Хавадж Мухаммад Асиф утратит статус парламентария. Согласно закону страны, без статуса парламентария у него не будет права занимать должность главы МИД страны.

По сообщению пакистанских СМИ, Высокий суд постановил, что Хавадж Мухаммад Асиф действовал «нечестно» и «неискренне», не раскрыв всех своих активов и источников доходов.

Хавадж Мухаммад Асиф в интервью местным СМИ заявил, что не признает вердикта Высокого суда Исламабада и подаст апелляцию в Верховный суд страны.

В 2017 году один из руководителей партии «Техрик-е-Инсаф» /"Движение за справедливость"/ обвинил Хаваджа Мухаммада Асифа в сокрытии факта наличия у него разрешения на работу от компании, штаб-квартира которой находится в ОАЭ , и получении средств от данной фирмы.

С 1993 Хавадж Мухаммад Асиф года был депутатом парламента и занимал важные посты в правительстве Наваза Шарифа. В августе 2017 года он был назначен на пост министра иностранных дел страны. —0—