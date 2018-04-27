Кавказская культура на чужбине: Дагестанцы организуют масштабный фестиваль в Иркутской области

Кавказская культура на чужбине: Дагестанцы организуют масштабный фестиваль в Иркутской области Более полумиллиона дагестанцев проживают за пределами своей малой родины, но не у всех из них хватает желания рассказать о самобытности и культуре своей республики.

Одним из тех, кому в ближайшем будущем это удастся, является председатель Иркутской региональной общественной организация «Культурный центр народов Дагестана „Народная страна“, Султан Алиев, который планирует развернуть в Иркутске масштабный фестиваль Кавказской культуры.

Султан Алиев

Центр, функционирующий всего два года, выиграл в 2017 году три гранта, в том числе президентский, на общую сумму 1 млн рублей (сумма для фестиваля такого масштаба символическая). Организация за эти два года провела бурную деятельность по представлению богатейшей самобытной культуры народов Кавказа, в частности Дагестана

В рамках организации фестиваля Алиев прибыл в Дагестан, чтобы договориться с заинтересованными ведомствами о сотрудничестве. Нам удалось встретиться с Султаном Алиевым и узнать у него подробно о предстоящем фестивале.

»Буквально вчера встретился с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой и с министром по национальной политике Дагестана Татьяной Гамалей. Оба ведомства изъявили желание помочь в реализации нашей идеи», — говорит Алиев, — «Мы все проговорили, очень приятно, что люди заинтересованы деятельностью в субъектах, в регионах, когда мы на голом энтузиазме (за свой счет) решили организовать этот фестиваль».

Султан Алиев и министр по национальной политике РД Татьяна Гамалей

Молодую организацию, готовую заявить о себе, о своем желании рассказать о Кавказе подметили в Иркутской области и включили ее в совет по национальным отношениям при губернаторе региона, в заксобрание, в координационный совет по патриотизму и межконфессиональным отношениям при мэрии.

«Мы подали три гранта и все три выиграли, поэтому я категорически не согласен со стереотипом, что дагестанцам не дают дорогу», — говорит руководитель центра.

Султан Алиев и министр культуры РД Зарема Бутаева

По словам Алиева, на протяжении 10 лет, до создания центра народов Дагестана, в области отсутствовала какая-либо организация, представляющая Дагестан, ее культуру и интересы дагестанцев.

«Я не мог с этим смириться. Нам не нужно никакой похвалы, мы хотим, чтобы в других субъектах России понимали, кто такой дагестанец. На чужбине (имеется ввиду за пределами республики) нас не воспринимают как аварцев, лакцев, табасаранцев, кумыков, даргинцев, лезгинов и так далее. Нас идентифицируют как дагестанцев, любой плюс или минус от любой дагестанской национальности распространяется на всех дагестанцев», — говорит Алиев.

О самом фестивале…

«Фестиваль подразумевает массу мероприятий, ранее в Иркутской области подобные мероприятия не проводились никем, в связи с этим на нас легла большая ответственность. У нас будет открытая кухня с приготовлением национальных кавказских блюд, будет научная конференция на тему межконфессионального и межнационального согласия, проблем и их решения», — говорит дагестанец.

Конференция будет направлена на объединение и поиски общего между народами, отмечает Алиев: «Поскольку подобные конференции стали классикой жанра, мы хотим, чтобы у нас выступили эксперты в области межнационального согласия, а не транслировался очередной формализм в борьбе с терроризмом. Мы переговорили уже с представительством в Москве , ФЛНК и ФАДН представит своих экспертов, участие примет и организация „Трезвая Россия“ во главе с ее руководителем Султаном Хамзаевым».

Программа фестиваля

Культурный центр народов Дагестана «Народная страна» активно взаимодействует с аппаратом губернатора Иркутской области по связям с общественность, по национальным отношениям, с администрацией города Иркутска. Как отметил Алиев, для Иркутской области этот фестиваль очень важен и интересен.

«Наш фестиваль — это не просто поплясали и разбежались. В его рамках пройдет конференция, конкурс детских рисунков, выставка национальной кухни, этноспорт, выставка картин, социальные исследования и, конечно же, торжественный концерт», — отмечают организаторы.

Фестиваль пройдет с 24 по 27 августа текущего года, четыре дня, по словам Алиева, мало, для того чтобы большой поток людей увидел фестиваль, его необходимо задержать хотя бы на полтора месяца.

«Мероприятие пойдет в формате выставки дагестанской культуры, не будет отдельно взятых национальностей, хотим также обговорить еще с другими регионами Кавказа для того, чтобы в Иркутске увидели не только Дагестан, но и весь Кавказ», — продолжает Алиев.

О детских рисунках на фестивале …

Принимать участие в конкурсе рисунков «Кавказ глазами детей» и «Что для меня Кавказ?» будут абсолютно все дети Иркутской области, специально для этого организация через губернатора области договорилась с Министерством образования области, чтобы детям дали задание на эти темы.

«Мы хотим знать, что знают и думают дети о Кавказе, причем не только дети других национальностей, но и кавказских. Ведь зачастую, когда ребенок родился и вырос за пределами своей исторической Родины он мало что знает о культуре своих предков. Помимо этого, рисунки детей помогут нам определить их отношению к Кавказу — негативное или положительное».

О выставке «Галерея Кавказ» …

«На выставке будут представлены картины кавказских пейзажей и культуры, хотелось бы картины не только Дагестана, но и соседней Чечни Ингушетии . Живописные картины должны окунуть гостей фестиваля в атмосферу Кавказа. Мы как раз договариваемся с Минтуризмом РД по поводу предоставления картин на этот фестиваль», — говорит Алиев.

О Социологическом исследовании …

В рамках фестиваля пройдет и социологический опрос в три стадии: до фестиваля, во время проведения, после завершения фестиваля.

«Такой опрос поможет определить региональную специфику, понять и узнать, как люди относятся к Кавказу, информация будет интересна для всероссийской статистки», — уверяет Алиев.

О торжественном концерте…

На торжественной части мероприятия выступят творческие коллективы не только Кавказа, но и самой Иркутской области, как отмечают организаторы, это будет смесь народов России, чтобы каждый из гостей фестиваля понимал, в какой богатой на культуру и многонациональной стране он живет.

«Задача направлена не только на сохранение кавказской культуры, наша задача — формирование дружбы народов, населяющих Иркутскую область. Будут выступать творческие коллективы других наций, проживающие в самой области — это белорусы, чуваши, узбеки, таджики, русские», — отмечает Султан Алиев.

Султан Алиев и замдиректор Домы Дружбы РД Георгий Гарунов

Культурный центр народов Дагестана «Народная страна» намерен не только показать культуру Кавказа в Иркутской области, но и перенести кусок сибирского региона на Кавказ, в частности, в Дагестан. Речь идет о предоставлении места в республиканском Доме Дружбы для стенда о культуре и истории Иркутской области.

«Я надеюсь, что мне представиться возможность встретиться с Владимиром Абдуалиевичем, полагаю, в преддверии Чемпионата Европы в Дагестане это будет сложно сделать, но есть документы от губернаторского аппарата в Иркутской области на предоставлении меня в качестве представителя от республики Дагестан в области. Это даст не только культурную составляющую, но и торгово-экономическое сотрудничество между регионами. У нас большой потенциал», — делится с нами Султан Алиев.

Немного о том, как работает кусок Дагестана в Иркутской области …