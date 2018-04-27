Психотренинги для подростков проведут во 2-м Саратовском проезде

В филиале Московской службы психологической помощи населению, который находится во 2-м Саратовском проезде, пройдут занятия с подростками, посвященные теме общения. Об этом рассказали в администрации филиала.

— В программу будут включены упражнения на взаимодействие, диагностические тесты, деловые игры, беседы по психологии общения, арт-терапия. Два занятия входят в единый цикл. Каждая встреча продлится четыре часа, — пояснил сотрудник администрации.

Занятия состоятся 12 и 19 мая. Требуется предварительная запись по телефону 8 (499) 742-91-81.

Адрес: 2-й Саратовский проезд, дом 8, корпус 2. (мю)