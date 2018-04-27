На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта изменят схему движения

Утвержденный проект отмены левого поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею может быть реализован в течение лета.

Как сообщил журналистам заместитель префекта Зеленограда Дмитрий Морозов , проект предполагает создание на одном из труднейших дорожных участках города так называемого «интеллектуального перекрестка». Здесь будет нанесена новая разметка, установлены подземные детекторы транспорта и перенастроены светофоры. В результате изменений движение с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею будет закрыто, «перешеек» в сторону улицы Гоголя станет односторонним. Выезд с Панфиловского на Солнечную будет возможен только с заездом к станции Крюково под эстакаду.

По словам зампрефекта, новая схема появится «не в один момент». «Естественно, мы проинформируем зеленоградцев обо всем заранее», — подчеркнул Д. Морозов.

Представители СМИ округа также поинтересовались мнением заместителя префекта о представленной на днях в ЦОДД так называемой «концепции реконструкции дорожно-транспортной сети». Напомним, авторы предлагают, в частности, увеличить количество «зебр» и интеллектуальных светофоров на Центральном проспекте от МИЭТа до перекрестка с Панфиловским проспектом. По их идее, в том числе, следует оставить «зебру» и оснастить ее светофором на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда около «Флейты».

По словам Дмитрия Морозова, все предложения по улучшению дорожно-транспортной системы Зеленограда приветствуются и тщательно прорабатываются. Предложенная инициативной группой концепция отражает взгляд ее разработчиков на ситуацию в округе. «Жизнеспособная эта концепция или нет — сегодня утверждать рано. Ее необходимо проработать. Будет ли она воплощена в таком виде, как предлагают авторы, говорить пока преждевременно. Пока же она вызывает ряд серьезных вопросов», — сказал зампрефекта, подчеркнув, что это всего лишь идея, а не проект.