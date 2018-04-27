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На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта изменят схему движения
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На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта изменят схему движения 

Старое Крюково 36 минут назад
Фото: Старое Крюково
Утвержденный проект отмены левого поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею может быть реализован в течение лета.
Как сообщил журналистам заместитель префекта Зеленограда Дмитрий Морозов, проект предполагает создание на одном из труднейших дорожных участках города так называемого «интеллектуального перекрестка». Здесь будет нанесена новая разметка, установлены подземные детекторы транспорта и перенастроены светофоры. В результате изменений движение с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею будет закрыто, «перешеек» в сторону улицы Гоголя станет односторонним. Выезд с Панфиловского на Солнечную будет возможен только с заездом к станции Крюково под эстакаду.
По словам зампрефекта, новая схема появится «не в один момент». «Естественно, мы проинформируем зеленоградцев обо всем заранее», — подчеркнул Д. Морозов.
Представители СМИ округа также поинтересовались мнением заместителя префекта о представленной на днях в ЦОДД так называемой «концепции реконструкции дорожно-транспортной сети». Напомним, авторы предлагают, в частности, увеличить количество «зебр» и интеллектуальных светофоров на Центральном проспекте от МИЭТа до перекрестка с Панфиловским проспектом. По их идее, в том числе, следует оставить «зебру» и оснастить ее светофором на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда около «Флейты».
По словам Дмитрия Морозова, все предложения по улучшению дорожно-транспортной системы Зеленограда приветствуются и тщательно прорабатываются. Предложенная инициативной группой концепция отражает взгляд ее разработчиков на ситуацию в округе. «Жизнеспособная эта концепция или нет — сегодня утверждать рано. Ее необходимо проработать. Будет ли она воплощена в таком виде, как предлагают авторы, говорить пока преждевременно. Пока же она вызывает ряд серьезных вопросов», — сказал зампрефекта, подчеркнув, что это всего лишь идея, а не проект.
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