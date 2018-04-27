Народный рейтинг мэров Калининградской области. Дай свою оценку

Как и в Татарстане по итогам онлайн-голосования мы выберем мэров в трех номинациях: «Самый заслуженный», «Надежда жителей» и «Антирейтинг». За звание самых эффективных руководителей местного уровня будут бороться 15 глав муниципальных образований, в ведении которых находятся самые близкие к жителям региона проблемы — социальная инфраструктура, ЖКХ, благоустройство.

Муниципалитеты Калининградской области в последнее время постоянно находятся в центре внимания СМИ, в том числе и по скандальным поводам. За последние полгода корпус сити-менеджеров обновился почти наполовину. Накануне досрочно ушел с поста глава Гусевского городского округа Евгений Михайлов . Его отставка стала седьмой сменой руководителя муниципалитета с избрания губернатором области Антона Алиханова

Некоторые новые главы уже успели показать себя, другие пока остаются «темными лошадками», в рейтинге есть и «старички», возглавляющие муниципалитеты не первый год. Мы предлагаем жителям янтарного края высказать свое мнение о мэрах, новых и старых. Голосование продлится месяц, до 25 мая, но первые промежуточные итоги мы подведем уже после майских праздников.