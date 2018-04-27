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Народный рейтинг мэров Калининградской области. Дай свою оценку
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Народный рейтинг мэров Калининградской области. Дай свою оценку 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как и в Татарстане по итогам онлайн-голосования мы выберем мэров в трех номинациях: «Самый заслуженный», «Надежда жителей» и «Антирейтинг». За звание самых эффективных руководителей местного уровня будут бороться 15 глав муниципальных образований, в ведении которых находятся самые близкие к жителям региона проблемы — социальная инфраструктура, ЖКХ, благоустройство.
Муниципалитеты Калининградской области в последнее время постоянно находятся в центре внимания СМИ, в том числе и по скандальным поводам. За последние полгода корпус сити-менеджеров обновился почти наполовину. Накануне досрочно ушел с поста глава Гусевского городского округа Евгений Михайлов. Его отставка стала седьмой сменой руководителя муниципалитета с избрания губернатором области Антона Алиханова.
Некоторые новые главы уже успели показать себя, другие пока остаются «темными лошадками», в рейтинге есть и «старички», возглавляющие муниципалитеты не первый год. Мы предлагаем жителям янтарного края высказать свое мнение о мэрах, новых и старых. Голосование продлится месяц, до 25 мая, но первые промежуточные итоги мы подведем уже после майских праздников.
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