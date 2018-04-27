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Рекреативную зону рядом с Дворцом культуры в Щербинке обновят до августа
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Рекреативную зону рядом с Дворцом культуры в Щербинке обновят до августа 

Администрация городского округа Щербинка 36 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Работы по реконструкции и благоустройству территории, предназначенной для отдыха, рядом с Дворцом культуры будут исполнены до 1 августа.
— Запланирована полная реконструкция площади по адресу: улица Театральная, дом №1. Будут проведены следующие работы: укладка тротуарной плитки, реконструкция парадной зоны площади, устройство колоннады, ротонды, благоустройство сквера, прилегающего к этой территории, — сообщил заместитель главы администрации городского округа Щербинка Александр Шутиков.
Кроме того, будет оборудована площадка для выгула собак, с ограждением, с покрытием мелкого песка и с установкой специализированных малых архитектурных форм.
Этот проект выносился на общественное обсуждение трижды. Первое представление прошло в конце прошлого года. Проект согласовывали с жильцами ближайших домов, общественными советниками. За или против реализации проекта можно было проголосовать в программе «Активный гражданин».
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