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Численность популяции дзеренов Пржевальского в заповеднике озера Цинхай выросла до 2057 особей
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Численность популяции дзеренов Пржевальского в заповеднике озера Цинхай выросла до 2057 особей 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.
Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.
Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.
Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.
Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.
Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.
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