Численность популяции дзеренов Пржевальского в заповеднике озера Цинхай выросла до 2057 особей

Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля / Синьхуа / — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.

Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.

Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.

Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.

Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.

Хайбэй /пров. Цинхай/, 27 апреля /Синьхуа/ — В Национальном заповеднике озера Цинхай на северо-западе Китая численность популяции дзеренов Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, выросла до 2057 особей. Для сравнения, в 90-х гг. прошлого века их численность составляла чуть больше 300 особей.