Тело ребенка обнаружили в колодце под Екатеринбургом 

Труп десятилетнего ребенка был найден в колодце под Екатеринбургом. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.
Полиции сообщили о безвестном исчезновении подростка в субботу вечером, 28 апреля. Он проживал по улице Сибирка поселка Садовый. Начались поиски пропавшего. Вскоре тело ребенка обнаружили в открытом сливном колодце. Внешних признаков насильственной смерти не было.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По предварительным данным, днем мальчик отпросился у своей матери, чтобы погулять по поселку. Ближе к 18:00 он не вернулся домой.
В настоящее время выясняется, по какой причине стало возможным, что сливной колодец был открыт, а также кто из должностных лиц является ответственным за его содержание.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее мэр Уфы назвал возможную причину гибели пяти человек в колодце. Градоначальник поручил главам районов провести внеплановые инструктажи по технике безопасности.