Тело ребенка обнаружили в колодце под Екатеринбургом

Труп десятилетнего ребенка был найден в колодце под Екатеринбургом . Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

Полиции сообщили о безвестном исчезновении подростка в субботу вечером, 28 апреля. Он проживал по улице Сибирка поселка Садовый. Начались поиски пропавшего. Вскоре тело ребенка обнаружили в открытом сливном колодце. Внешних признаков насильственной смерти не было.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По предварительным данным, днем мальчик отпросился у своей матери, чтобы погулять по поселку. Ближе к 18:00 он не вернулся домой.

В настоящее время выясняется, по какой причине стало возможным, что сливной колодец был открыт, а также кто из должностных лиц является ответственным за его содержание.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства инцидента.