Депутат ЗакСО решил вернуться в думу Екатеринбурга

Игорь Володин заявил, что перейти в гордуму он решился по просьбам ветеранских организаций. «Когда я был депутатом гордумы, проблемы решались оперативнее», — объяснил он. Стоит отметить, что сейчас депутатом по округу № 14 является Владимир Смирнов , который также выставил свою кандидатуру на праймериз.

Володин сказал, что он еще не обсуждал с единороссами свое выдвижение. Он также затруднился назвать конкретные инициативы, с которыми пойдет в гордуму. «Есть много дыр, которые не зашиты: благоустройство, дороги у нас слабоватенькие, здравоохранение», — перечислил он в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс»

Отметим, что Володин был депутатом гордумы по округу № 14 до 2016 года, когда он перешел в областное заксобрание.

«ФедералПресс» напоминает, что на праймериз «Единой России» заявились несколько десятков человек. В их числе целый ряд действующих депутатов гордумы. Самым молодым кандидатом стал 18-летний студент Александр Ручьев

Фото с официального сайта И. Володина