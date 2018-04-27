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Депутат ЗакСО решил вернуться в думу Екатеринбурга
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Депутат ЗакСО решил вернуться в думу Екатеринбурга 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Игорь Володин заявил, что перейти в гордуму он решился по просьбам ветеранских организаций. «Когда я был депутатом гордумы, проблемы решались оперативнее», — объяснил он. Стоит отметить, что сейчас депутатом по округу № 14 является Владимир Смирнов, который также выставил свою кандидатуру на праймериз.
Володин сказал, что он еще не обсуждал с единороссами свое выдвижение. Он также затруднился назвать конкретные инициативы, с которыми пойдет в гордуму. «Есть много дыр, которые не зашиты: благоустройство, дороги у нас слабоватенькие, здравоохранение», — перечислил он в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс».
Отметим, что Володин был депутатом гордумы по округу № 14 до 2016 года, когда он перешел в областное заксобрание.
«ФедералПресс» напоминает, что на праймериз «Единой России» заявились несколько десятков человек. В их числе целый ряд действующих депутатов гордумы. Самым молодым кандидатом стал 18-летний студент Александр Ручьев.
Фото с официального сайта И. Володина
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