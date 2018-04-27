Вокруг подмосковной пятиэтажки образовался пруд из канализационной воды

В подмосковной деревне Оболдино один из домов тонет в собственной канализации.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», местные жители не могут открыть окна из-за ужасной вони, а выход из дома затрудняет болото из канализационной воды.

Оказалось, что проблемы возникли из-за недавно построенного дачного товарищества. Застройщик не выполнил условия договора и не установил дополнительные насосы для канализации. В результате техника не справляется с количеством отходов, и они вытекают наружу.

В администрации Щелковского района сообщили, что уже подали в суд на застройщика из-за невыполненных условий договора строительства. Кроме того администрация муниципалитета направила на место происшествия сотрудников Водоканала, которые будут откачивать нечистоты.