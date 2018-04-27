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Вокруг подмосковной пятиэтажки образовался пруд из канализационной воды
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Вокруг подмосковной пятиэтажки образовался пруд из канализационной воды 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В подмосковной деревне Оболдино один из домов тонет в собственной канализации.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», местные жители не могут открыть окна из-за ужасной вони, а выход из дома затрудняет болото из канализационной воды.
Оказалось, что проблемы возникли из-за недавно построенного дачного товарищества. Застройщик не выполнил условия договора и не установил дополнительные насосы для канализации. В результате техника не справляется с количеством отходов, и они вытекают наружу.
В администрации Щелковского района сообщили, что уже подали в суд на застройщика из-за невыполненных условий договора строительства. Кроме того администрация муниципалитета направила на место происшествия сотрудников Водоканала, которые будут откачивать нечистоты.
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