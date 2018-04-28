Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон платит в бюджет всемирной организации 22 процента — больше, чем три последующих страны-донора, вместе взятые. Но, несмотря на это, другие государства голосуют в ООН так же, как США, только в 31 проценте случаев. Американский постпред считает это «неприемлемым откликом на инвестиции США», передает РИА Новости

"Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену. Страшно за мир, когда он в руках таких людей", — написала Захарова.

Представитель МИД РФ также напомнила, что задолженность американцев перед регулярным бюджетом ООН в текущем году составляет почти миллиард долларов.