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Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН
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Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения по поводу признания США, что они покупают международную солидарность. Комментарий российского дипломата опубликован на ее странице в Facebook.
Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон платит в бюджет всемирной организации 22 процента — больше, чем три последующих страны-донора, вместе взятые. Но, несмотря на это, другие государства голосуют в ООН так же, как США, только в 31 проценте случаев. Американский постпред считает это «неприемлемым откликом на инвестиции США», передает РИА Новости.
"Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену. Страшно за мир, когда он в руках таких людей", — написала Захарова.
Представитель МИД РФ также напомнила, что задолженность американцев перед регулярным бюджетом ООН в текущем году составляет почти миллиард долларов.
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