Пентагон попросил смягчить антироссийские санкции: страдает ВПК

Вьетнаме и Индонезии Американские военные теряют рынки оружия в Индии

США теряют перспективные рынки оружия в Индии, Вьетнаме и Индонезии. Причина, как ни парадоксально это звучит — американские антироссийские санкции. Объявленные Вашингтоном ограничительные меры против тех стран и компаний, которые вопреки воле США сотрудничают в военной области с Россией , бумерангом ударили по американскому военно-промышленному комплексу. На защиту родного ВПК встал министр обороны США Джеймс Мэттис . Он попросил Сенат сделать ряд исключений в законе о санкциях против России.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) был принят в июле 2017 года. По мысли американских законотворцев, документ был призван наказать Россию «за вмешательство в выборы в США в 2016 году и продолжающиеся военное вмешательство в Украине Сирии ». Причем в этот раз наказанию должна подвергнуться не только Россия, но еще и ее торговые партнеры за рубежом. В первую очередь, это касалось потребителей продукции крупнейших предприятий российской «оборонки».

При обсуждении текста CAATSA далеко не все сенаторы и конгрессмены были с ним согласны. Наиболее трезвомыслящие высказывали опасения, что далеко не все страны смогут тут же выполнить требование США и отказаться от российского оружия, так как именно оно — основа боевого оснащения их армий. Но Госдеп предупреждений не услышал и был неумолим: в январе 2018 года, в соответствии с CAATSA, началось введение санкций.

Ковбой сначала стреляет — потом думает. Так примерно и получилось Первыми задумались американские генералы. Вот что по этому поводу написало индийское издание «Zee News», цитируя высокопоставленного представителя Пентагона : «Мы не можем ожидать, что Индия резко прекратит использовать российскую военную технику», так как «70% всего ее оружия — русское по происхождению».

И это действительно так: индийский флот укомплектован российским оружием на 80%, ВВС — на 70%. В целом пакет оружейных контрактов Москва-Дели оценивается более чем в $35 млрд В сфере военного сотрудничества у России с Индией заключено свыше 20 межправительственных соглашений, программа которых рассчитана вплоть до 2020 года. Индия заказала России 4 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 6 самолетов Ил-76, 80 вертолетов Ми-17В5, 12 зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», две атомные подлодки «Акула-2». А еще запланировано совместное производство 1000 танков Т-90С и 200 вертолетов Ка-226. $900 млн — это совместная модернизация истребителей МиГ-29. Идет сотрудничество по сверхзвуковой крылатой ракете BrahMos, истребителю Су-30КВИ.

Что касается Индонезии, то наше военно-техническое сотрудничество насчитывает более 60 лет. Хотя были и перерывы, когда страны расходились по политическим мотивам. За последние 25 лет Москва поставила Джакарте вооружения на сумму свыше $2,5 млрд Это — десятки учебных самолетов, истребителей, бомбардировщиков, транспортников, две дизельных подлодки и четыре эсминца. Сегодня Индонезия покупает в России многоцелевые истребители Су-30КВ, ударные вертолеты Ми-35, боевые машины морской пехоты БМП-3Ф.

Вьетнам — тоже активный покупатель российского оружия. В 2011-2015 годах он закупил в России техники для всех родов войск на $3,8 млрд Особое место в поставках занимают корабли и подлодки. В 2006 и 2013 годах ВМС Вьетнама более чем на $1 млрд заказали у нас четыре фрегата «Гепард-3.9», в 2009-м — шесть дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка» на $4 млрд и восемь ракетных катеров с комплексом «Уран-Э» на $1 млрд

Не удивительно, что Соединенным Штатам хотелось бы потеснить Россию на этих оружейных рынках. Например, США долгое время не имели доступа к вьетнамскому оружейному рынку. После поражения США во Вьетнаме в Штатах почти полвека действовал запрет на поставку этой стране американской продукции военного назначения. В 2014 году Вашингтон смягчил условия запрета, а в 2016 году окончательно снял эмбарго. Как только появились первые успехи (вьетнамские военные заинтересовались патрульным самолетам Lockheed Martin P-3 Orion), власти США выдали Вьетнаму кредит для приобретения нескольких патрульных катеров. Но тут Трамп и подписал закон о санкциях против России, а заодно всех тех, кто покупает у нее оружие.

И вот теперь, выступая в сенатском комитете по вооружениям, глава Пентагона Джеймс Мэттис пытался сенаторам объяснить: многие страны, якобы, и хотят отказаться от российского оружия, заменив его американским, но не могут купить его в США, поскольку из-за санкций лишаются американских кредитов и возможности расплачиваться долларами. А потому надо вывести эти страны из-под действия CAATSA, разрешив им заказывать оружие как у России, так и у США.

Кроме того, американские генералы напомнили Госдепу, что, не имея возможности продавать этим странам свое оружие, США вместе с экономическим влиянием на них, теряют еще и политическое. Например, предлагая свое оружие Вьетнаму, США рассчитывали приобрести в его лице союзника в вопросе о спорных островах в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай . Но теперь от этих планов придется отказаться.

Что ж, возможно, американским генералам во главе с Мэттисом и удастся достучаться до Госдепа, или президента Трампа. Если, конечно, в процессе этого «стука» их не объявят «агентами Кремля».