Российские и евразийские политики обсудили новые правила игры в многополярном мире

Государственные и общественные деятели России и евразийских стран подтвердили нацеленность на развитие совместного диалога и межгосударственного сотрудничества.

В австрийском Альмдорфе состоялась международная встреча «Новые правила игры в условиях многополярного мира: возможные подходы к управлению неопределенностью».

В ходе дискуссии участники мероприятия обсудили современное положение дел в формирующемся многополярном мире, перспективы построения безопасного международного пространства и возможные пути развития сотрудничества между государствами в различных сферах.

Встреча организована при содействии Фонда «Росконгресс» и ассоциации «Познаем Евразию» при поддержке группы «Интеза Санпаоло», Банка «Интеза» , посольства Российской Федерации в Австрии и компании CetracoreEnergyGmbH.

Соорганизатором инициативы также выступил председатель консультативного правления «Международного фонда мира» Альфред фон Лихтенштейн

«Встреча в Альмдорфе позволяет обсудить пути возобновления диалога в нынешний период геополитической напряженности. Сейчас начинает приобретать очертания амбициозная идея единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Она принимает форму большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС ШОС , АСЕАН, а также китайского проекта «Один пояс, один путь», — сказал председатель совета директоров Банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико

Он отметил важность участия в этом процессе Евросоюза , без которого проект останется неполным и несбалансированным.

«Взаимоотношения международного бизнеса должны строиться в условиях равноправия и взаимоуважения. Новые дискуссионные площадки и форматы способствуют укреплению связей и формированию новых проектов и идей. Вместе с нашими коллегами и партнерами мы работаем над созданием зоны деловой стабильности, — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков

И добавил, что мероприятие в Альмдорфе стало платформой для серьезного и продуктивного экономического диалога, который Россия обязательно продолжит на Петербургском международном экономическом форуме на сессии в формате теледебатов телеканала RussiaToday.