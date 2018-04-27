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Российские и евразийские политики обсудили новые правила игры в многополярном мире
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Российские и евразийские политики обсудили новые правила игры в многополярном мире 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Государственные и общественные деятели России и евразийских стран подтвердили нацеленность на развитие совместного диалога и межгосударственного сотрудничества.
В австрийском Альмдорфе состоялась международная встреча «Новые правила игры в условиях многополярного мира: возможные подходы к управлению неопределенностью».
В ходе дискуссии участники мероприятия обсудили современное положение дел в формирующемся многополярном мире, перспективы построения безопасного международного пространства и возможные пути развития сотрудничества между государствами в различных сферах.
Встреча организована при содействии Фонда «Росконгресс» и ассоциации «Познаем Евразию» при поддержке группы «Интеза Санпаоло», Банка «Интеза», посольства Российской Федерации в Австрии и компании CetracoreEnergyGmbH.
Соорганизатором инициативы также выступил председатель консультативного правления «Международного фонда мира» Альфред фон Лихтенштейн.
В дискуссии приняли участие председатель консультативного правления «Международного фонда мира» Альфред фон Лихтенштейн, Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, министр внутренних дел Республики Сан-Марино Гуэррино Дзанотти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Дэлгэрмаа Банзрагчийн, исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин, парламентарии из Австрии и Италии.
«Встреча в Альмдорфе позволяет обсудить пути возобновления диалога в нынешний период геополитической напряженности. Сейчас начинает приобретать очертания амбициозная идея единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Она принимает форму большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также китайского проекта «Один пояс, один путь», — сказал председатель совета директоров Банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
Он отметил важность участия в этом процессе Евросоюза, без которого проект останется неполным и несбалансированным.
«Взаимоотношения международного бизнеса должны строиться в условиях равноправия и взаимоуважения. Новые дискуссионные площадки и форматы способствуют укреплению связей и формированию новых проектов и идей. Вместе с нашими коллегами и партнерами мы работаем над созданием зоны деловой стабильности, — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
И добавил, что мероприятие в Альмдорфе стало платформой для серьезного и продуктивного экономического диалога, который Россия обязательно продолжит на Петербургском международном экономическом форуме на сессии в формате теледебатов телеканала RussiaToday.
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