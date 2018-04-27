Эксперты из РФ и стран Евразии обсудили новые правила игры в многополярном мире 

В пятницу в Альмдорфе (Австрия) состоялась международная встреча «Новые правила игры в условиях многополярного мира: возможные подходы к управлению неопределенностью». Государственные и общественные деятели России и евразийских стран подтвердили нацеленность на развитие совместного диалога и межгосударственного сотрудничества. В ходе дискуссии участники мероприятия обсудили современное положение дел в формирующемся многополярном мире, перспективы построения безопасного международного пространства и возможные пути развития сотрудничества между государствами в различных сферах.
Встреча организована при содействии Фонда «Росконгресс» и ассоциации «Познаём Евразию» при поддержке группы «Интеза Санпаоло», Банка «Интеза», посольства Российской Федерации в Австрии и компании Cetracore Energy GmbH.
Соорганизатором инициативы также выступил председатель консультативного правления «Международного фонда мира» Альфред фон Лихтенштейн.
В дискуссии приняли участие председатель консультативного правления «Международного фонда мира» Альфред фон Лихтенштейн, Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, министр внутренних дел Республики Сан-Марино Гуэррино Дзанотти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Дэлгэрмаа Банзрагчийн, исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин, парламентарии из Австрии и Италии.
"Встреча в Альмдорфе позволяет обсудить пути возобновления диалога в нынешний период геополитической напряженности, — сказал председатель совета директоров Банка «Интеза», президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. — Сейчас начинает приобретать очертания амбициозная идея единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Она принимает форму большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также китайского проекта «Один пояс, один путь».
Он отметил важность участия в этом процессе Евросоюза, без которого проект останется неполным и несбалансированным.
"Взаимоотношения международного бизнеса должны строиться в условиях равноправия и взаимоуважения. Новые дискуссионные площадки и форматы способствуют укреплению связей и формированию новых проектов и идей. Вместе с нашими коллегами и партнерами мы работаем над созданием зоны деловой стабильности. Мероприятие в Альмдорфе стало платформой для серьезного и продуктивного экономического диалога, который мы обязательно продолжим на Петербургском международном экономическом форуме на сессии в формате теледебатов телеканала Russia Today (RT)", — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
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