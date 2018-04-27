Эксперты из РФ и стран Евразии обсудили новые правила игры в многополярном мире

В пятницу в Альмдорфе ( Австрия ) состоялась международная встреча «Новые правила игры в условиях многополярного мира: возможные подходы к управлению неопределенностью». Государственные и общественные деятели России и евразийских стран подтвердили нацеленность на развитие совместного диалога и межгосударственного сотрудничества. В ходе дискуссии участники мероприятия обсудили современное положение дел в формирующемся многополярном мире, перспективы построения безопасного международного пространства и возможные пути развития сотрудничества между государствами в различных сферах.

Встреча организована при содействии Фонда «Росконгресс» и ассоциации «Познаём Евразию» при поддержке группы «Интеза Санпаоло», Банка «Интеза» , посольства Российской Федерации в Австрии и компании Cetracore Energy GmbH.

Соорганизатором инициативы также выступил председатель консультативного правления «Международного фонда мира» Альфред фон Лихтенштейн

"Встреча в Альмдорфе позволяет обсудить пути возобновления диалога в нынешний период геополитической напряженности, — сказал председатель совета директоров Банка «Интеза», президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико . — Сейчас начинает приобретать очертания амбициозная идея единого пространства от Атлантики до Тихого океана. Она принимает форму большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС ШОС , АСЕАН, а также китайского проекта «Один пояс, один путь».

Он отметил важность участия в этом процессе Евросоюза , без которого проект останется неполным и несбалансированным.

"Взаимоотношения международного бизнеса должны строиться в условиях равноправия и взаимоуважения. Новые дискуссионные площадки и форматы способствуют укреплению связей и формированию новых проектов и идей. Вместе с нашими коллегами и партнерами мы работаем над созданием зоны деловой стабильности. Мероприятие в Альмдорфе стало платформой для серьезного и продуктивного экономического диалога, который мы обязательно продолжим на Петербургском международном экономическом форуме на сессии в формате теледебатов телеканала Russia Today (RT)", — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока , что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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