Источник: убивший бен Ладена врач планировал сбежать из тюрьмы в США

НЬЮ-ЙОРК , 27 апр — РИА Новости . Врача Шакила Африди, который помог спецслужбам США убить террориста Усаму бен Ладена и освобождения которого обещал добиться президент США Дональд Трамп , перевели из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в другое место заключения из-за готовящегося побега, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Вскоре после ликвидации бен Ладена в мае 2011 года американские СМИ писали, что во многом ее успеху способствовал Африди: врач по заданию ЦРУ проник в дом, где предположительно жил глава "Аль-Каиды" (запрещена в РФ ), и под выдуманным предлогом вакцинации получил образцы ДНК членов семьи террориста.

"В конце декабря 2017 года Управлению межведомственной разведки Пакистана (ISI) от своего информатора стало известно о планах побега доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, и потом этот план был сорван ISI", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из информаторов ISI сообщил о подготовке побега, а также о том, что кто-то интересуется планом самой тюрьмы, в связи с этим «Африди был переведен в безопасное место, которое не называется».

Африди задержали в конце мая 2011 года, обвинив в госизмене за организацию подставной вакцинации, но позже пакистанские власти уточнили, что его подозревают в связях с лидером террористической организации «Лашкар-и-Ислам» (поменяла название на «Джейш-и-Ислам») Мангалом Багхом. В мае 2012 года Африди приговорили к 33 годам тюрьмы, позже срок сократили до 23 лет. США пытались добиться освобождения Африди, а Трамп в ходе своей избирательной кампании в апреле 2016 года заявлял, что добьется этого «за две минуты». Однако Африди по сей день остается в заключении.