Источник: убивший бен Ладена врач планировал сбежать из тюрьмы в США 

НЬЮ-ЙОРК, 27 апр — РИА Новости. Врача Шакила Африди, который помог спецслужбам США убить террориста Усаму бен Ладена и освобождения которого обещал добиться президент США Дональд Трамп, перевели из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в другое место заключения из-за готовящегося побега, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Вскоре после ликвидации бен Ладена в мае 2011 года американские СМИ писали, что во многом ее успеху способствовал Африди: врач по заданию ЦРУ проник в дом, где предположительно жил глава "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), и под выдуманным предлогом вакцинации получил образцы ДНК членов семьи террориста.
Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хилари Клинтон открыто признавали заслугу Африди в ликвидации бен Ладена. Операция США, проведенная без ведома властей Пакистана на его территории, вызвала резкую критику со стороны Исламабада в адрес Вашингтона и серьезно обострила двусторонние отношения. Позднее по приговору пакистанского суда Африди отправили в тюрьму.
"В конце декабря 2017 года Управлению межведомственной разведки Пакистана (ISI) от своего информатора стало известно о планах побега доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, и потом этот план был сорван ISI", — сказал собеседник агентства.
По его словам, один из информаторов ISI сообщил о подготовке побега, а также о том, что кто-то интересуется планом самой тюрьмы, в связи с этим «Африди был переведен в безопасное место, которое не называется».
Африди задержали в конце мая 2011 года, обвинив в госизмене за организацию подставной вакцинации, но позже пакистанские власти уточнили, что его подозревают в связях с лидером террористической организации «Лашкар-и-Ислам» (поменяла название на «Джейш-и-Ислам») Мангалом Багхом. В мае 2012 года Африди приговорили к 33 годам тюрьмы, позже срок сократили до 23 лет. США пытались добиться освобождения Африди, а Трамп в ходе своей избирательной кампании в апреле 2016 года заявлял, что добьется этого «за две минуты». Однако Африди по сей день остается в заключении.