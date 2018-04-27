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Эксперт оценил идею единого идентификатора для россиян
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Эксперт оценил идею единого идентификатора для россиян 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Дни.ру
Проректор по инновациям социальной сферы РГСУ Виктор Калинин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что сквозной идентификатор сможет заменить россиянам некоторые документы, а проект будет разработан в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018—2020 годы».
«Единый идентификатор позволит реализовывать функцию государственных услуг, совмещая её с функцией уплаты налогов, пошлин, иных обязательных платежей, что существенно облегчит их администрирование», — сказал эксперт.
По его словам, если действительно будет проводиться замена документов, удостоверяющих личность гражданина, то нужно оценивать затраты, которые связаны с переводом службы учёта населения к новой системе, поскольку это заметно увеличит затраты бюджета на осуществление таких функций.
Калинин также не исключил, что для запуска сквозного идентификатора потребуется переходный период.
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