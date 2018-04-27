СМИ: руководство «Саратовских авиалиний» назвали убийцами 

Руководство «Саратовских авиалиний» обвинило Межгосударственный авиационный комитет в клевете и необоснованных оскорблениях. Об этом сообщает телеграм-канал Mush.
Согласно опубликованной информации, ранее член комиссии МАК прибыл в офис «Саратовских авиалиний» для расследования авиакатастрофы. Напомним, крушение самолета Ан-148 произошло 11 февраля в Подмосковья. В результате трагедии скончались все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа. Специалист запросил у авиаперевозчика необходимые документы на основании запроса. Однако руководство авиакомпании на просьбу сотрудника МАК ответило отказом.
«МАКовец в сердцах говорит, мол, какой вам запрос, вы и так 71 человека убили. Авиалинии обижаются и идут в прокуратуру», — говорится в сообщении.
По последним данным, о результатах расследования до сих пор ничего неизвестно. В пресс-службе авиакомпании корреспонденту «ФедералПресс» информацию комментировать не стали.
Напомним, ранее стало известно, что Росавиация продлила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовским авиалиниям» до 30 мая.