За нарушения законодательства на чиновника возбуждено дело об административном правонарушении

Прокуратурой ЦАО г. Москвы выявлены нарушения, допущенные ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении ООО «АТАК».

Установлено, что на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО Чесных Н. И. 22.06.2017 проведено контрольное мероприятие в отношении ООО «АТАК».

По результатам выездной проверки, в связи с выявленными нарушениями, 25.07.2017 ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО ООО «АТАК» выдано предписание об устранении нарушений требований технических регламентов, Обществу и его должностному лицу вынесены постановления

о назначении административных наказаний в виде штрафов.

Указанная проверка проведена ТО на основании приказа Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека от 11.06.2014 № 479 «О проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресурсов».

Содержание же Приказа свидетельствует о том, что установленные в нем сроки проведения Роспотребнадзором таких внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничены 2014 годом.

В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановая выездная проверка ООО «АТАК» осуществлена

ТО 22.06.2017 в отсутствие законных оснований.

По результатам проверки прокурором округа в отношении ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы Зориной И. В. должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.