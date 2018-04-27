Дополнительный прирост регионального ВРП от реализации проекта ВСМ Москва — Казань измеряется триллионами

РЖД-Партнер: последние новости

Скоростной поезд "Ласточка" между Псковом и Петербургом будет запущен в 2018 году

На Российской неделе ГЧП подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями УК "Платная дорога" и "Автодор-Платные дороги"

Минэнерго РФ оценит влияние на электроэнергетический комплекс от санкций против "Русала"