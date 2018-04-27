Реализация проекта ВСМ Москва — Казань даст прирост регионального ВРП, который может исчисляться триллионами, такое предположение высказал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин в ходе круглого стола «Реализация проектов пространственного развития — транспортный вектор (проекты ВСМ)».
В частности, валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области будет увеличен на 70%. И. о. заместителя губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Антон Аверин добавил, что благодаря развитию ВСМ Москва — Казань только в Нижегородской области появится до 15 тыс. рабочих мест.
Первый заместитель губернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике Алексей Конышев также отмечает положительные эффекты. В частности, ВРП региона может быть увеличен в 2 раза, а также ожидается появление 20 тыс. рабочих мест.