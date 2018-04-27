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Освещение во дворе на Яблочкова восстановлено коммунальщиками
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Освещение во дворе на Яблочкова восстановлено коммунальщиками 

Управа Бутырского района города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы восстановили освещение во дворе по адресу ул. Яблочкова, д. 16. Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)
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