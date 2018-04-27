17-летний школьник покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ

На днях в Подмосковье произошла трагедия. 17-летний Денис Лебедев выпрыгнул из окна. При нем нашли предсмертную записку. Парень был юным гением в области химии. Он не раз побеждал на олимпиадах и учился на отлично. По некоторым данным, школьник покончил с собой после того, как у него побывали сотрудники ФСБ . Кто-то из соседей пожаловался, что Денис постоянно что-то взрывает под окнами.

23 апреля в своей день рождения парень находился в хорошем настроении. Вечером перед уходом в фитнес центр его разбудила мама, а через тридцать минут в скорую помощь сообщили, что из окна дома выпал мальчик. В записке Лебедев обратился к родителям, которым заявил, что государству не нужны одаренные люди, а таких, как он, «душат проверками». Мама школьника пояснила, что он покончил с собой не из-за ФСБ.

По ее словам, сотрудники этой организации просто заинтересовались способностями ее сына. Химики из ФСБ показали ему чемоданчик с реактивами. Денис им перечислил им все формулы этих химических веществ. После этого представители ФСБ предложили ему пойти к ним работать после окончания школы, чему он обрадовался. Мама школьника отметила, что Лебедев не знал, чем ему заняться в будущем. Его также привлекала идея уехать в США , но он опасался, что правительство Америки примет санкции, из-за которых он не сможет этого сделать.

Мама парня добавила, что он боялся ЕГЭ, которое ему нужно было сдать. По словам женщины, он как раз занимался математикой, когда решил выпрыгнуть из окна. Школьник хорошо решал задачи, но не расписывал решения. За это ему могли снизить балл. Она считает, что в последнее время ее сын много переживал, поэтому из-за навалившихся проблем он решится покончить с собой, об этом мама Дениса рассказала порталу Mash.