Ещё
17-летний школьник покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

17-летний школьник покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях в Подмосковье произошла трагедия. 17-летний Денис Лебедев выпрыгнул из окна. При нем нашли предсмертную записку. Парень был юным гением в области химии. Он не раз побеждал на олимпиадах и учился на отлично. По некоторым данным, школьник покончил с собой после того, как у него побывали сотрудники ФСБ. Кто-то из соседей пожаловался, что Денис постоянно что-то взрывает под окнами.
23 апреля в своей день рождения парень находился в хорошем настроении. Вечером перед уходом в фитнес центр его разбудила мама, а через тридцать минут в скорую помощь сообщили, что из окна дома выпал мальчик. В записке Лебедев обратился к родителям, которым заявил, что государству не нужны одаренные люди, а таких, как он, «душат проверками». Мама школьника пояснила, что он покончил с собой не из-за ФСБ.
По ее словам, сотрудники этой организации просто заинтересовались способностями ее сына. Химики из ФСБ показали ему чемоданчик с реактивами. Денис им перечислил им все формулы этих химических веществ. После этого представители ФСБ предложили ему пойти к ним работать после окончания школы, чему он обрадовался. Мама школьника отметила, что Лебедев не знал, чем ему заняться в будущем. Его также привлекала идея уехать в США, но он опасался, что правительство Америки примет санкции, из-за которых он не сможет этого сделать.
Мама парня добавила, что он боялся ЕГЭ, которое ему нужно было сдать. По словам женщины, он как раз занимался математикой, когда решил выпрыгнуть из окна. Школьник хорошо решал задачи, но не расписывал решения. За это ему могли снизить балл. Она считает, что в последнее время ее сын много переживал, поэтому из-за навалившихся проблем он решится покончить с собой, об этом мама Дениса рассказала порталу Mash.
Teleprogramma.pro: последние новости
Макаревич вновь «прошелся» по россиянам Презентация новой песни Шурыгиной с треском провалилась Участница «Дома-2» показала фото, на котором она весила 140 килограмм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поделился планом развития России202
Мы должны «дожать» Россию739
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине107
Киев введет «особый порядок» в Донбассе83
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение