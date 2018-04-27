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Поселкам Стригино, Нагулино и Гнилицы поменяют зонирование
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Поселкам Стригино, Нагулино и Гнилицы поменяют зонирование 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
528 письменных вопросов получено в ходе общения мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Автозаводского и Сормовского районов, сообщает пресс-служба города.
Около 30% вопросов касались благоустройства, 16% — строительства и жилья, 14% — транспорта, 12% — ЖКХ, более 11% — соцсферы. Были задавались вопросы по экологической ситуации, поддержке бизнеса, работы органов власти.
Как отмечается, удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос изменения зонирования поселков Стригино, Нагулино и Гнилицы. Владимир Панов инициировал процедуру внесения изменений в генплан города в отношении этих населенных пунктов. Таким образом зоны садов и дач получится перевести в зону индивидуального жилищного строительства. Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области уже готовит соответствующий правовой акт.
В Сормовском районе остались неотработанными 12 вопросов, которые касаются возвращение выплат работающим пенсионерам, строительства метро и виадука на улице Циолковского, ликвидации выбросов в атмосферу. Зато удалось решить вопрос о смене зонирования Волжской поймы в районе улицы Хальзовской.
Как сообщалось ранее, Панов поддержал защитников Копосовской дубравы.
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