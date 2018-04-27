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ВЭБ может докапитализировать «ВЭБ-Капитал» в 2018 году
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ВЭБ может докапитализировать «ВЭБ-Капитал» в 2018 году 

Rambler News Service 43 минуты назад
ВЭБ может докапитализировать «ВЭБ-Капитал» в 2018 году, заявил журналистам первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский на брифинге по результатам работы банка в 2017 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
«В этом году могут быть незначительные докапитализации «дочки» «ВЭБ-Капитал», у остальных «дочек» серьезных докапитализаций не будет», — сказал он.
«"ВЭБ-лизинг" уже точно выходит в нормальное плавание. Мы ожидаем стабильной работы в этом году», — добавил Цехомский.
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