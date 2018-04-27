ВЭБ может докапитализировать «ВЭБ-Капитал» в 2018 году

ВЭБ может докапитализировать «ВЭБ-Капитал» в 2018 году, заявил журналистам первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский на брифинге по результатам работы банка в 2017 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

«В этом году могут быть незначительные докапитализации «дочки» «ВЭБ-Капитал», у остальных «дочек» серьезных докапитализаций не будет», — сказал он.