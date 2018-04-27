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В Волгограде «Новая пойма» появится к 2020 году
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В Волгограде «Новая пойма» появится к 2020 году 

АиФ Волгоград 43 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В администрации Волгоградской области состоялось совещание, на котором рассматривались приоритетные проекты региона.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, одним из таких проектов является создание туристско-рекреационного кластера на территории поймы реки Царицы «Новая пойма». Сейчас здесь формируется многофункциональная зона отдыха для жителей города разных возрастов. Планируется построить площадки для занятий спортом, массовых мероприятий, молодежный центр и другие объекты.
На заседании Совета также обсуждались проекты, поступившие на «Фабрику идей», созданную в начале 2018 года. Центральным офисом по сбору инициатив является областной комитет экономики. На сегодняшний день он получил 132 предложения от органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований региона. Идеи касаются повышения качества и комфорта городской среды, развития сельских домов культуры, совершенствования медицинской помощи, решения вопросов транспортной доступности и прочего.
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