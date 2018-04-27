Совфед разрабатывает меры по повышению эффективности финансирования медицины

"Сегодня на первый план выходит качество оказания медицинской помощи. Одной из ключевых проблем остается низкая эффективность страховой медицины. Огромные деньги тратятся на содержание фондов, на содержание страховых компаний, посредников", — сказала Матвиенко на встрече президента РФ с членами Совета законодателей РФ

Спикер отметила, что эти компании не обеспечивают ни контроль качества медицинской помощи, ни отстаивание прав граждан.

"Никто не предлагает разрушать [систему страховой медицины], срочно принимать какие-то революционные меры. Но тем не менее необходимо разработать меры по повышению эффективности системы финансирования медицинской помощи. В комиссии Совета Федерации по региональному здравоохранению такие меры разрабатываются", — сказала спикер Совфеда.