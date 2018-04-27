Совфед разрабатывает меры по повышению эффективности финансирования медицины 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате парламента разрабатываются меры по более эффективному финансированию медицинской помощи, проблема низкой эффективности страховой медицины остается одной из ключевых.
"Сегодня на первый план выходит качество оказания медицинской помощи. Одной из ключевых проблем остается низкая эффективность страховой медицины. Огромные деньги тратятся на содержание фондов, на содержание страховых компаний, посредников", — сказала Матвиенко на встрече президента РФ с членами Совета законодателей РФ.
Спикер отметила, что эти компании не обеспечивают ни контроль качества медицинской помощи, ни отстаивание прав граждан.
"Никто не предлагает разрушать [систему страховой медицины], срочно принимать какие-то революционные меры. Но тем не менее необходимо разработать меры по повышению эффективности системы финансирования медицинской помощи. В комиссии Совета Федерации по региональному здравоохранению такие меры разрабатываются", — сказала спикер Совфеда.
По ее словам, многие сегодня считают, что страховая медицина присутствует во всех странах мира. «На самом деле это не так. Великобритания, Финляндия, Польша, в целом ряде государств используется наша система, разработанная в свое время [советским врачом Николаем] Семашко, по государственному финансированию медицины. Те огромные деньги, которые выделяются, должны работать на эффективность расходования средств и на качество медицины», — заключила Матвиенко.