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В Пензе в санитарную пятницу 8200 человек убирали мусор с городских улиц
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В Пензе в санитарную пятницу 8200 человек убирали мусор с городских улиц 

PNZdrive 43 минуты назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 27 апреля прошла санитарная пятница, в которой были задействованы силы всех районов города. Отчет о проделанной работе опубликовала пресс-служба мэрии.
В Железнодорожном районе в течение дня занимались уборкой несанкционированных навалов мусора по улицам Кл. Цеткин, Дружбы, Восточной, Транспортной, Кустанайской, вблизи участка, прилегающего к трассе М-5 «Урал», и в поселке Монтажный. На полигон по утилизации удалось вывезти более 39 куб. м крупногабаритного и бытового мусора.
Специалисты МУП «Пензадормост» чистили от грязи и мусора тротуары по улицае Чаадаева, мелкоямочным ремонтом охватили дороги по улице Измайлова. Грейдирование дорог и обочин проходило по улицам Нейтральной, Свободы, Саранской, Светлой, Железнодорожной, Кустанайской, осуществлена мойка прилотковой части дорог по улицам Луначарского, Измайлова, Антонова, Ерик, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Павлушкина, Парковой, Тарханова, Автономной, Каракозова и др.
«Управляющими компаниями задействовано более 200 дворников и 12 единиц техники. Всего в санитарной пятнице участвовало 8200 человек», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Администрация Первомайского района совместно с сотрудниками Управления социальной защиты населения Первомайского района города Пензы проведены работы по покраске деревьев на территории прилегающей к Аэропорту г. Пензы и на территории прилегающей к МБОУ СОШ №69.
В Первомайском районе специалисты МУП «Пензадормост» провели работы по сбору и вывозу сметы по улицам: Попова, Калинина. Организованы работы по ручной уборке прилотковой части по улице Калинина. По всему Первомайскому району патрулируют две санитарные бригады.
«В рамках санитарной пятницы в работах по благоустройству на территории Первомайского района приняли участие более 1800 человек, задействовано 25 единиц техники», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
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