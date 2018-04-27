В Пензе в санитарную пятницу 8200 человек убирали мусор с городских улиц

Пензе 27 апреля прошла санитарная пятница, в которой были задействованы силы всех районов города. Отчет о проделанной работе опубликовала пресс-служба мэрии.

В Железнодорожном районе в течение дня занимались уборкой несанкционированных навалов мусора по улицам Кл. Цеткин, Дружбы, Восточной, Транспортной, Кустанайской, вблизи участка, прилегающего к трассе М-5 «Урал», и в поселке Монтажный. На полигон по утилизации удалось вывезти более 39 куб. м крупногабаритного и бытового мусора.

Специалисты МУП «Пензадормост» чистили от грязи и мусора тротуары по улицае Чаадаева, мелкоямочным ремонтом охватили дороги по улице Измайлова. Грейдирование дорог и обочин проходило по улицам Нейтральной, Свободы, Саранской, Светлой, Железнодорожной, Кустанайской, осуществлена мойка прилотковой части дорог по улицам Луначарского, Измайлова, Антонова, Ерик, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Павлушкина, Парковой, Тарханова, Автономной, Каракозова и др.

«Управляющими компаниями задействовано более 200 дворников и 12 единиц техники. Всего в санитарной пятнице участвовало 8200 человек», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Администрация Первомайского района совместно с сотрудниками Управления социальной защиты населения Первомайского района города Пензы проведены работы по покраске деревьев на территории прилегающей к Аэропорту г. Пензы и на территории прилегающей к МБОУ СОШ №69.

В Первомайском районе специалисты МУП «Пензадормост» провели работы по сбору и вывозу сметы по улицам: Попова, Калинина. Организованы работы по ручной уборке прилотковой части по улице Калинина. По всему Первомайскому району патрулируют две санитарные бригады.

«В рамках санитарной пятницы в работах по благоустройству на территории Первомайского района приняли участие более 1800 человек, задействовано 25 единиц техники», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.