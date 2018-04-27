Ещё
Кадеты из Хорошевки примут участие в кадетском параде на Поклонной горе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадеты из Хорошевки примут участие в кадетском параде на Поклонной горе 

Управа района Хорошевский города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Беговой
Парад Кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, пройдет на Поклонной горе 6 мая, в День святого Георгия Победоносца, День герба и флага города Москвы. Во время парада 15 тысяч человек одновременно исполнят гимн Москвы.
В парадном строю по брусчатке Поклонной горы пройдут более 2,5 тысяч кадет, в числе которых и кадеты школы № 1409.
— Наши кадеты-жуковцы всегда в строю и в прекрасной форме. Поражает их трудолюбие, упорство, огромное желание и самоотверженность, — отметил представитель администрации школы.
Начало парада в 12.00. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Центр «Мои документы» Хорошевки будет «отдыхать» два дня Парк «Березовая роща» объединил более 600 человек Жители САО встретятся с главой округа 25 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию735
Путин поделился планом развития России198
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине96
Киев введет «особый порядок» в Донбассе80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение