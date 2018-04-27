Кадеты из Хорошевки примут участие в кадетском параде на Поклонной горе

Парад Кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, пройдет на Поклонной горе 6 мая, в День святого Георгия Победоносца, День герба и флага города Москвы . Во время парада 15 тысяч человек одновременно исполнят гимн Москвы.

В парадном строю по брусчатке Поклонной горы пройдут более 2,5 тысяч кадет, в числе которых и кадеты школы № 1409.

— Наши кадеты-жуковцы всегда в строю и в прекрасной форме. Поражает их трудолюбие, упорство, огромное желание и самоотверженность, — отметил представитель администрации школы.

Начало парада в 12.00. (то)