Горелки Вечного огня на Поклонной горе подготовили к Дню Победы

Москве в парке Победы на Поклонной горе выполнили работы по проверке исправности газогорелочного оборудования Вечного огня в рамках подготовки к празднованию Дня Победы, сообщает РИАМО

"Горелки Вечного огня на Поклонной горе подготовили к празднику Дня Победы. Здесь он был зажжен впервые в 2010 году", — говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.

Оборудование этой горелки почти не отличается от того, что с 1967 года работает у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В 2018 году будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.