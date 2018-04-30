Ещё
Горелки Вечного огня на Поклонной горе подготовили к Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горелки Вечного огня на Поклонной горе подготовили к Дню Победы 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Южные горизонты
В Москве в парке Победы на Поклонной горе выполнили работы по проверке исправности газогорелочного оборудования Вечного огня в рамках подготовки к празднованию Дня Победы, сообщает РИАМО.
"Горелки Вечного огня на Поклонной горе подготовили к празднику Дня Победы. Здесь он был зажжен впервые в 2010 году", — говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.
Оборудование этой горелки почти не отличается от того, что с 1967 года работает у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
В 2018 году будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru: последние новости
В ХМАО девушка и инструктор выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом Лавров рассказал о неискренней поддержке странами ударов по Сирии Репетиции парада Победы в Петербурге перенесли на вечер для удобства туристов и горожан
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении438
Немецкие летчики массово увольняются из-за России68
Садальский прилюдно унизил Галкина44
США только сейчас заметили проблему Украины61
На Украине захотели лишить русских работы222
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение