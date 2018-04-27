Таможенники нашли три тысячи янтарных украшений у пассажира поезда

КАЛИНИНГРАД , 27 апр — РИА Новости . Сотрудники калининградской областной таможни на железнодорожном пункте пропуска Нестеров в поезде сообщением Калининград-Москва обнаружили в чемодане одного из пассажиров около 3 тысяч ювелирных изделий из янтаря, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе таможенного контроля поезда сообщением «Калининград-Москва» должностные лица таможенного поста ЖДПП Нестеров обнаружили в сопровождаемом багаже одного из пассажиров незадекларированный товар. Как выяснилось, в чемодане и сумке гражданина РФ находились в общей сложности 2994 ювелирных изделия из янтаря", — говорится в сообщении.

Масса всех кулонов, браслетов, бус, колье, четок и брошей составила более 26 килограммов. По словам сотрудников таможни, такой товар, перемещаемый физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нельзя отнести к товарам для личного пользования.

В пресс-службе отметили, что янтарные украшения изъяты и направлены на товароведческую экспертизу. В отношении пассажира поезда возбуждены дела об административных правонарушениях.