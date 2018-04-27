Суд не признал слово «мошенник» порочащим честь благотворительного фонда

Фонд «Время» проиграл суд, поводом к которому послужил материал гражданского журналиста «Мошенники под видом благотворителей продолжают работать на ВДНХ».

Руководитель фонда Дмитрий Майоров заявил, что данная статья сильно повредила репутации фонда, в связи с чем он потерпел материальный и нематериальный ущерб.

«Был заявлен огромный иск на 50 миллионов в качестве возмещения нематериального вреда, в качестве морального вреда они заявляли», — делится деталями адвокат Оксана Михалкина

Репутация — дело серьезное. Чтобы понять, откуда взялась такая сумма, «Ридус» покопался в деятельности фонда. Результат этого расследования вылился в два материала, в которых эксперты в сфере фандрайзинге, благотворительности вообще и мошенничестве в благотворительности в частности объясняют: что не так с этим фондом «Время», почему их отчетности — липовые, и так далее.

Другой любопытный момент, что сумма в 50 миллионов рублей не была подтверждена никакими документами. Точнее, было два письма от ООО «Палитра Руси». В первом из них руководитель предприятия предварительно соглашался дать на благое дело Дмитрию Майорову внушительную сумму денег. Второе письмо же гласило, что денег — не будет, так как публикации в СМИ и, в том числе на «Ридусе», свидетельствуют о том, что с репутацией фонда «Время» все не совсем в порядке.

Эти письма судья при вынесении вердикта учитывать не стал. Дело в том, что юристы нашли в них признаки фальсификации. «В части этого письма был указан один ОГРН организации, а в печати, которая удостоверяла подпись генерального директора, ОГРН был другой», — объясняет адвокат.

В итоге, во всех требованиях «Времени» было отказано: ни денег, ни опровержения.

«Отказывая им в иске судья подтверждает, что все сведения, изложенные в статье, они соответствуют действительности и порочащими не являются. Это лишь изложение гражданской позиции и описание того, что автор видел своими собственными глазами у входа на ВДНХ. Она даже им 500 рублей отдала, а теперь не знает, где они, что с ними, как ими распорядились», — говорит Оксана Михалкина.

«У всех честных организаций сегодня будет праздник. Мы очень рады, восторжествовали правда и разум, потому что фонд «Время», как мы всегда и говорили, является организацией неблагонадежной, непрозрачной. Применяемые им методы фандрайзинга давно осудили в сообществе», — отреагировал на судебное решение глава благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин.

По его словам, благотворительное сообщество использует его в том числе и для того, что Дмитрия Майорова, наконец, вывели из экспертного совета комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы . «Кроме того, сейчас мы пытаемся провести через Госдуму законопроект, который, надеюсь, положит конец применению такого рода методов фандрайзинга», — добавил Берхин.

«Мы надеемся, что придав этот прецедент максимально широкой огласке, мы еще раз сможем объяснить общественности: те благотворительные организации, которые собирают деньги на улицах так, как это делает фонд «Время», с большой долей вероятности — крайне нечистоплотные организации, которые мимикрируют и пытаются называть себя благотворителями. На самом деле они никакого отношения к нашему сектору не имеют», — говорит Людмила Геранина, координатор проекта «Все вместе против мошенников», созданного собранием благотворительных фондов «Все вместе».

С тем, что решение суда станет прецедентом в благотворительной сфере согласна и эксперт по мошенничеству в сфере благотворительности Светлана Машистова.

«Я не раз и не два сталкивалась с историями, когда родители, обманутые подобными деятелями больше всего боялись огласки. Руководство фондиков их просто запугивало, угрожая исками за порчу деловой репутации, клевету и чуть ли не явлением органов опеки на порог. Родителям, лечащим больних детей, обычно не до судов, так что вместо шума они предпочитают замолчать, и фонд или группа волонтеров без помех продолжает свою деятельность. Соответственно, ваш процесс показывает, что писать и называть детельность фонда, подобного «Времени» тем, что она есть — можно, не опасаясь судебного преследования», — высказала свое мнение Машистова.

«Я считаю, что в этом году нас ждет много публичных скандалов именно с фондами, а не с дикими сетевыми сборщиками, так что очень хорошо, что есть решение суда, фактически разрешающее высказывать обоснованное личное мнение», — говорит она.