Благотворительный фонд «Время» проиграл суд СМИ

Благотворительный фонд «Время», который подал в суд на «Ридус» за разгромную статью, проиграл дело. Слово «мошенник» не признали порочащим честь организации. В результате фонд не получил от издания желаемую компенсацию в 50 миллионов рублей. Об этом сообщил «Ридус».

Поводом для судебного разбирательства стал материал, в котором рассказывалось о нечестной деятельности благотворительного фонда «Время». В статье говорилось о том, что у входа на ВДНХ курсировали молодые люди в футболках с надписью «Фонд „Время“». Они раздавали прохожим шарики, а взамен просили деньги, «сколько не жалко». Все собранные средства должны были пойти на благие цели. Однако в материале было сказано, что «Время» долгое время обманывает людей. Статья «Ридуса» называлась «Мошенники под видом благотворителей продолжают работать на ВДНХ».

По словам руководителя организации Дмитрий Майорова, эта публикация опорочила репутацию фонда, и он понес немалый материальный ущерб.

Был заявлен огромный иск на 50 миллионов в качестве возмещения нематериального вреда, в качестве морального вреда они заявляли

По данным издания, эксперты в области благотворительности и мошенничества в благотворительности пояснили, что отчетности фонда «Время» не совсем чистые. Подозрение вызвало и то, что запрашиваемую сумму в 50 миллионов не подтвердили документально. Вместо этого были два письма от ООО «Палитра Руси». В одном письме руководитель согласился выделить Дмитрию Майорову сумму. В другом было сказано, что денег можно не ждать, так как «публикации в СМИ, и в том числе на „Ридусе“, свидетельствуют о том, что с репутацией фонда „Время“ все не совсем в порядке».

Юристы признали эти письма поддельными, поэтому судья, вынося решение, не учел их. По словам адвоката, в письме был указан один ОГРН организации, а в печати, под подписью гендиректора ОГРН другой. В результате «Время» не получил ни денег, ни опровержения.

Отказывая им в иске, судья подтверждает, что все сведения, изложенные в статье, соответствуют действительности и порочащими не являются. Это лишь изложение гражданской позиции и описание того, что автор видел своими собственными глазами у входа на ВДНХ. Она даже им 500 рублей отдала, а теперь не знает, где они, что с ними, как ими распорядились

— Оксана Михалкина.

В других благотворительных организациях на вердикт судьи отреагировали не без радости.

У всех честных организаций сегодня будет праздник. Мы очень рады, восторжествовали правда и разум, потому что фонд «Время», как мы всегда и говорили, является организацией неблагонадежной, непрозрачной. Применяемые им методы фандрайзинга давно осудили в сообществе

— глава благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин.

Эксперт по мошенничеству в сфере благотворительности Светлана Машистова отметила, что эта история станет прецедентом в благотворительной сфере.

Я не раз и не два сталкивалась с историями, когда родители, обманутые подобными деятелями, больше всего боялись огласки. Руководство фондиков их просто запугивало, угрожая исками за порчу деловой репутации, клевету и чуть ли не явлением органов опеки на порог. Родителям, лечащим больных детей, обычно не до судов, так что вместо шума они предпочитают замолчать, и фонд или группа волонтеров без помех продолжает свою деятельность

— Светлана Машистова.

Данный случай поможет объяснить обществу, что подобные организации, которые собирают деньги на улицах, ничего общего с настоящей благотворительностью не имеют.