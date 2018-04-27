Минпромторг РФ поддержит расширение вивария в Новосибирске для исследований фармкомпаний

НОВОСИБИРСК , 27 апреля. / ТАСС /. Мипромторг РФ поддержит строительство нового корпуса вивария на базе Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН для наращивания клинических исследований для фармацевтических компаний, сообщил в ходе своего визита в Новосибирск журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Оценочная стоимость проекта — 800-900 млн рублей.

"Мы договорились, что обязательно найдем финансовые ресурсы, чтобы построить новый корпус вивария, чтобы наращивать клинические исследования для фармкомпаний, это будет дополнительный толчок для фундаментальной и прикладной науки", — сказал Мантуров.

Как сообщил ТАСС врио губернатора Новосибирской области, оценочная стоимость проекта — 800-900 млн рублей.

Мантуров добавил, что Новосибирская область — регион, который реализовал кластерный проект в области биотехнологий и фармацевтики, не заявляясь на участие в программе «Фарма 2020».

"Когда формировали госпрограмму «Фарма 2020», Новосибирская область не заявляла о создании кластера, но она оказалась в передовиках в этой части без дополнительной поддержки со стороны федерального центра. Могу сказать, что многим регионам и предприятиям есть чему поучиться", — отметил он.

Мегакластер «Сибирский наукополис» в Новосибирской области включает четыре блока компаний-участников: информационные технологии, биотехнологии и фармацевтика, высокотехнологичная медицина и новые промышленные технологии.