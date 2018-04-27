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Нижегородцам советуют проявлять инициативу для решения наболевших проблем
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Нижегородцам советуют проявлять инициативу для решения наболевших проблем 

АиФ Нижний Новгород 47 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Такое мнение высказала председатель инициативной группы поселков Стригино и Гнилицы по вопросу возврата статуса ИЖС Светлана Деминовских, комментируя встречи мэра Владимира Панова с горожанами.
«Открытые встречи с главой города дают возможность напрямую обратиться со своими проблемами к представителям власти. В нашем случае, после приезда Владимира Панова на Автозавод, вопрос по возращению поселков Стригино, Гнилиц и Нагулино в зону ИЖС сдвинулся с мертвой точки», — рассказала Светлана Деминовских.
Она отметила, что в связи с предыдущими изменениями генплана Нижнего Новгорода, жителям пришлось столкнуться с проблемами при оформлении разрешений на строительство, использовании материнского капитала и приватизации.
«Мы не ожидали такой быстрой реакции от главы города и благодарны, что он проникся нашей ситуацией и отнесся к нам по-человечески. Владимир Панов не только присутствовал на заседании градостроительной комиссии Нижегородской области, но и взял вопрос о смене зонирования под личный контроль. Сотрудники администрации также помогают нам в организации встреч. Одной из последних стало совещание с представителями аэропорта», — отметила Светлана Деминовских.
По ее словам, встречи с главой города важны не только жителям, но и самому мэру.
«Если проводить такие мероприятия с периодичностью хотя бы раз в полгода, то на примере конкретных вопросов можно будет судить о принятых мерах и первых результатах либо о бездействии ответственных лиц. Я бы посоветовала горожанам и самим проявлять инициативу для скорейшего положительного разрешения наболевших проблем», — заключила Светлана Деминовских.
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