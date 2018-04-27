В Симферополе снесут более 50 объектов и конструкций

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . Администрация крымской столицы приняла решение о сносе более 50 различных объектов и конструкций. Такое решение было принято на заседании комиссии по сносу самовольных строений, сообщает пресс-служба администрации

"В ходе заседания и рассмотрения предоставленных материалов комиссия приняла решение о принудительном сносе трех капитальных объектов строительства, четырех нестационарных торговых объектов, 51 конструкции: шлагбаумов, стопперов, блоков и других. Стоит отметить, что всего на рассмотрение комиссии было представлено 66 материалов по ограждающим конструкциям, размещенным без правовых оснований, 15 из них были демонтированы в добровольном порядке до заседания комиссии", — говорится в сообщении.

Решение по двум объектам капстроительства будет принято на следующем заседании комиссии.

"В городе остро стоит проблема нехватки участков для размещения объектов городской инфраструктуры. Вместе с тем, недобросовестные граждане, по сути, осуществляют самозахват муниципальной земли. В отношении нарушителей администрация города принимает меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Системная работа по данному направлению будет продолжена", — заявил в ходе заседания заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.