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В Симферополе снесут более 50 объектов и конструкций
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В Симферополе снесут более 50 объектов и конструкций 

РИА Новости Крым 53 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Администрация крымской столицы приняла решение о сносе более 50 различных объектов и конструкций. Такое решение было принято на заседании комиссии по сносу самовольных строений, сообщает пресс-служба администрации
"В ходе заседания и рассмотрения предоставленных материалов комиссия приняла решение о принудительном сносе трех капитальных объектов строительства, четырех нестационарных торговых объектов, 51 конструкции: шлагбаумов, стопперов, блоков и других. Стоит отметить, что всего на рассмотрение комиссии было представлено 66 материалов по ограждающим конструкциям, размещенным без правовых оснований, 15 из них были демонтированы в добровольном порядке до заседания комиссии", — говорится в сообщении.
Решение по двум объектам капстроительства будет принято на следующем заседании комиссии.
"В городе остро стоит проблема нехватки участков для размещения объектов городской инфраструктуры. Вместе с тем, недобросовестные граждане, по сути, осуществляют самозахват муниципальной земли. В отношении нарушителей администрация города принимает меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Системная работа по данному направлению будет продолжена", — заявил в ходе заседания заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.
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