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В СФ призвали разработать стратегию развития интеллектуальной собственности
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В СФ призвали разработать стратегию развития интеллектуальной собственности 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
С соответствующей просьбой она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе его встречи с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
"Я хочу обратиться к вам, уважаемый Владимир Владимирович, поручить ускорить разработку этого важнейшего для страны документа. Есть уже серьезнейшие наработки на этот счет. А также, соответственно, закона", — сказала она. По мнению главы Совфеда, это важное условие для инновационного развития страны.
В подкрепление своей позиции она привела мнение экспертов, входящих в совет по интеллектуальной собственности при верхней палате парламента. «Все они настаивают на необходимости разработки стратегии интеллектуальной собственности, о необходимости которой уже пять лет идет речь», — подчеркнула Матвиенко и добавила, что «на сегодняшний день из стран БРИКС только Россия не имеет своей национальной стратегии развития в этой области».
Что касается законопроекта, то, по словам главы Совфеда, он «уже всеми практически согласован», однако более трех лет его не удается принять. «Без стратегии, без закона формирование в России конкурентно способного, отвечающего вызовам времени рынка интеллектуальных прав невозможно», — считает спикер СФ.
Валентина Матвиенко также попросила определить в будущем составе правительства единый орган управления, который бы занимался реализацией госполитики в сфере интеллектуальной собственности.
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