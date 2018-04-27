В СФ призвали разработать стратегию развития интеллектуальной собственности

С соответствующей просьбой она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе его встречи с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге

"Я хочу обратиться к вам, уважаемый Владимир Владимирович, поручить ускорить разработку этого важнейшего для страны документа. Есть уже серьезнейшие наработки на этот счет. А также, соответственно, закона", — сказала она. По мнению главы Совфеда, это важное условие для инновационного развития страны.

В подкрепление своей позиции она привела мнение экспертов, входящих в совет по интеллектуальной собственности при верхней палате парламента. «Все они настаивают на необходимости разработки стратегии интеллектуальной собственности, о необходимости которой уже пять лет идет речь», — подчеркнула Матвиенко и добавила, что «на сегодняшний день из стран БРИКС только Россия не имеет своей национальной стратегии развития в этой области».

Что касается законопроекта, то, по словам главы Совфеда, он «уже всеми практически согласован», однако более трех лет его не удается принять. «Без стратегии, без закона формирование в России конкурентно способного, отвечающего вызовам времени рынка интеллектуальных прав невозможно», — считает спикер СФ