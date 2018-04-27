В Черкесске установили центральную композицию нового мемориала погибшим в годы войны

ЧЕРКЕССК , 27 апреля. / ТАСС /. Памятник солдату-освободителю, который станет центральной композицией нового мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, установили в Черкесске ( Республика Карачаево-Черкесия ), сообщил ТАСС в четверг главный инженер подрядной организации «Мастер строй» Аслан Баков.

"Общая площадь мемориального комплекса — 712 кв. метров. Центральный монумент — почти трехметровая скульптура советского солдата весом более 3,5 тонн установлена сегодня на постаменте высотой 1,7 метров и весом 6 тонн. Памятник изготовлен в Москве из композитного бетона, очень прочного и качественного материала. Его подарило городу Российское военно-историческое общество ", — сказал Баков.

По внутреннему периметру мемориального комплекса расположены 12 гранитных плит (по числу муниципальных образований КЧР), на которых высечены данные о числе жителей городов и районов республики погибших, умерших в госпиталях и пропавших без вести на фронтах войны. А на 176 плитах высечены фамилии 3828 жителей Черкесска, не вернувшихся с войны. Они расположены по внешнему периметру мемориала.

Новый мемориальный комплекс возведен Парке Победы в Черкесске вместо мемориала «Склоненные знамена», построенного в 2005 году и утратившего как информативную актуальность, так и эстетическую ценность. С инициативой строительства мемориала в 2015 году выступили ветераны Великой Отечественной войны, которая была поддержана администрацией города и местными депутатами. Строительство объекта начали в 2017 году.

Открытие мемориала состоится в День Победы.