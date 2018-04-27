В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги прохождения сезона пиковых нагрузок на сети и обозначили задачи на…

Открывая пресс-конференцию, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин подчеркнул, что минувший осенне-зимний период (ОЗП) потребовал от энергетиков максимальной консолидации сил, повышенной оперативности и реализации ряда дополнительных технических мероприятий.

При этом погодные условия ОЗП 2017-2018 г.г. резко отличались от зафиксированных в предыдущий аналогичный период. В начале февраля 2018 года филиалы Смоленскэнерго, Тверьэнерго, Владимирэнерго, Тулэнерго, Калугаэнерго, попали под воздействие циклона «Балканец». Обрушившийся 3-4 февраля на центральный округ циклон вызвал сильнейший снегопад и ледяной дождь. За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков. По данным синоптиков, такие снегопады бывают не чаще одного раза в сто лет. Прохождение циклона сопровождалось усилением ветра до 25 м/сек, налипанием мокрого снега, гололедообразованием на проводах (до 29 мм). Под тяжестью образовавшейся ледяной корки деревья, растущие за пределами охранных зон линий электропередачи, начали наклоняться к проводам, вызывая короткие замыкания, и спровоцировали массовые отключения потребителей.

Проведенный комплексный анализ ситуации и дополнительно разработанные и реализованные технические мероприятия позволили не допустить повторения февральских событий в оставшиеся зимние месяцы.

По сравнению с осенне-зимним периодом прошлого года аварийность по сети 6 — 110 кВ снизилась на 18% по МРСК Центра и 35% по МРСК Центра и Приволжья. Средняя длительность перерывов электроснабжения сократилась на 35% по двум компаниям, и составил 1,62 часа по МРСК Центра и 2, 22 часа по МРСК Центра и Приволжья.

Что касается филиала «Кировэнерго», здесь также на 26,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 гг.) снижено общее количество технологических нарушений. Во многом это заслуга хорошо подготовленного и высококвалифицированного персонала, который работал на опережение, не допускал длительных отключений электроустановок и оперативно устранял последствия непогоды.

Успешное прохождение зимних максимумов напрямую зависело от целого комплекса принятых мер и работ, которые энергетики вели в течение года. В том числе, важна грамотная реализация инвестиционной программы, постоянное повышение готовности персонала к оперативной работе в экстренных ситуациях, своевременный ремонт и модернизация электросетевого хозяйства.

Одним из важнейших направлений работы в процессе подготовки к ОЗП 2017/2018 гг. стала стопроцентная реализация филиалом ремонтной программы. В прошлом году ремонтный фонд «Кировэнерго» составил более 377,5 миллионов рублей. Всего за год произведен капитальный ремонт 5 140 километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

Проведен комплексный ремонт 33 подстанций, в том числе –12 подстанций класса напряжения 110 киловольт: «Коммунальная», «Луза», «Опарино», «Садовая», «Перекоп», «Даровское», «Маяк», «Кремешки», «Муша», «Опытное Поле», «РМЗ» и «Слудка». От каждого такого центра питания зависит электроснабжение целого муниципального района или крупного населенного пункта. Отремонтировано 1 051 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.

В настоящее время в электросетевом комплексе 20 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов активно ведется подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, при этом энергетики учли опыт, полученный минувшей зимой. Основной объем запланированных работ будет завершен уже в сентябре текущего года.

Суммарный объем финансирования ремонтных программ двух компаний на 2018 год составляет 7 599 млн рублей. В 2018 году суммарно энергокомпании планируют отремонтировать более 50 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, выполнить расчистку и расширение от древесно-кустарниковой растительности более 32 тыс. га просек трасс ВЛ и провести капитальный ремонт 12 тыс. трансформаторных подстанции.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»