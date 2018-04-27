Удмуртия нацелилась на глубокую переработку древесины

В рамках визита в Увинский район первый заместитель председателя правительства Удмартии Александр Свинин осмотрел мощности «Увадрев-Холдинг», ТПК «Восток-Ресурс», «Орион», «Ростдрев». Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, все эти предприятия, за исключением «Ростдрева», арендуют лесные участки и занимаются заготовкой древесины для нужд производства и лесовосстановлением. Для реализации проектов каждое из них нуждается в увеличении лесосечного фонда.

По словам Свинина, Минприроды региона прорабатывает стратегический план развития отрасли, где основной акцент будет сделан именно на глубокой переработке древесины. Уже в этом году начнется работа по перераспределению участков, в приоритетном пордяке их получат те компании, которые готовы вкладываться в глубокую переработку древесины.