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Удмуртия нацелилась на глубокую переработку древесины
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Удмуртия нацелилась на глубокую переработку древесины 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках визита в Увинский район первый заместитель председателя правительства Удмартии Александр Свинин осмотрел мощности «Увадрев-Холдинг», ТПК «Восток-Ресурс», «Орион», «Ростдрев». Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, все эти предприятия, за исключением «Ростдрева», арендуют лесные участки и занимаются заготовкой древесины для нужд производства и лесовосстановлением. Для реализации проектов каждое из них нуждается в увеличении лесосечного фонда.
По словам Свинина, Минприроды региона прорабатывает стратегический план развития отрасли, где основной акцент будет сделан именно на глубокой переработке древесины. Уже в этом году начнется работа по перераспределению участков, в приоритетном пордяке их получат те компании, которые готовы вкладываться в глубокую переработку древесины.
Отметим, что еще в прошлом году Александр Бречалов вышел с инициативой по созданию кластера, предусматривающего полный цикл переработки леса. В правительстве Удмуртии заявили, что новую программу развития лесной отрасли региона презентуют в сентябре.
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