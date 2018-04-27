Минкульт Беларуси решил сделать Пинск культурной столицей 2019 года 

Коллегия Министерства культуры Беларуси приняла решение сделать культурной столицей 2019 года город Пинск Брестской области. Об этом сообщает БЕЛТА.
По информации агентства, в течение года в Пинске планируется проведение многочисленных фестивалей, концертов, конкурсов и выставок.
В настоящее время в городе проживает порядка 138 тысяч человек. В Государственный список историко-культурных ценностей страны входит 186 памятников архитектуры и градостроительства города. Историческая часть Пинска, в свою очередь, сама по себе является уникальным градостроительным памятником.
При этом Пинск — один из основных центров возрождения лютневой музыки Беларуси. «В год 920-летия города (в 2017 году, прим „РГ“) был проведен первый региональный фестиваль старинной музыки „Старажытныя ўзоры“», — напоминает агентство.
Известно, что акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры страны с 2010 года. Ее главная цель — знакомство с национальной культурой, а также привлечение отечественных и иностранных туристов в регионы. Первой культурной столицей Беларуси в 2010 году стал город Полоцк. Носителем статуса текущего года же является Новополоцк.