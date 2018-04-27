Ещё
Минкульт Беларуси решил сделать Пинск культурной столицей 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкульт Беларуси решил сделать Пинск культурной столицей 2019 года 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Коллегия Министерства культуры Беларуси приняла решение сделать культурной столицей 2019 года город Пинск Брестской области. Об этом сообщает БЕЛТА.
По информации агентства, в течение года в Пинске планируется проведение многочисленных фестивалей, концертов, конкурсов и выставок.
В настоящее время в городе проживает порядка 138 тысяч человек. В Государственный список историко-культурных ценностей страны входит 186 памятников архитектуры и градостроительства города. Историческая часть Пинска, в свою очередь, сама по себе является уникальным градостроительным памятником.
При этом Пинск — один из основных центров возрождения лютневой музыки Беларуси. «В год 920-летия города (в 2017 году, прим „РГ“) был проведен первый региональный фестиваль старинной музыки „Старажытныя ўзоры“», — напоминает агентство.
Известно, что акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры страны с 2010 года. Ее главная цель — знакомство с национальной культурой, а также привлечение отечественных и иностранных туристов в регионы. Первой культурной столицей Беларуси в 2010 году стал город Полоцк. Носителем статуса текущего года же является Новополоцк.
Российская Газета: последние новости
НАТО и США обсудили с Турцией вопрос о покупке российских С-400 В СФ призвали разработать стратегию развития интеллектуальной собственности Медведев поручил завершить оказание помощи пострадавшим от паводка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поделился планом развития России206
Мы должны «дожать» Россию743
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине113
Киев введет «особый порядок» в Донбассе86
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение