Дефицита призывников в Истре нет — начальник отдела Военного комиссариата города

Весенний призыв на военную службу в полном разгаре и, по мнению начальника отдела Военного комиссариата города Истра Андрея Закржевского, дефицита в призывниках нет. А среди истринцев есть и те, кто попал в Кремлевский полк и роту Почетного караула.

Истринскими членами призывной комиссии были рассмотрены дела прибывших в первый раз. Повторно проверили годность и ранее недопущенных до военной службы новобранцев. Ранее комитетом Госдумы по обороне был принят закон, позволяющий призывать в армию мужчин, ранее признанных ограниченно годными к воинской службе, если те позднее прошли переосвидетельствование.

Учитывались все пожелания призывников:

кто-то мастер спорта и хочет в Воздушно-десантные

войска, а кто-то закончил колледж полиции и хотел бы служить в Росгвардии. Один из членов призывной комиссии — глава городского округа Истра Александр Скворцов . Он считает, что каждый уважающий себя мужчина должен отслужить в армии. Кроме этого, новые кадры нужны и на госслужбу в городской округ Истра.

По словам начальника отдела истринского комиссариата Андрея Закржевского, недостатка в призывниках нет, а вот желающих очень много. Ранее из истринских призывников были отобраны два кандидата в Кремлевский полк и роту Почетного караула — совсем скоро молодые ребята из Истры будут охранять стены столичного Кремля.