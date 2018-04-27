Ещё
Дефицита призывников в Истре нет — начальник отдела Военного комиссариата города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дефицита призывников в Истре нет — начальник отдела Военного комиссариата города 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Весенний призыв на военную службу в полном разгаре и, по мнению начальника отдела Военного комиссариата города Истра Андрея Закржевского, дефицита в призывниках нет. А среди истринцев есть и те, кто попал в Кремлевский полк и роту Почетного караула.
Истринскими членами призывной комиссии были рассмотрены дела прибывших в первый раз. Повторно проверили годность и ранее недопущенных до военной службы новобранцев. Ранее комитетом Госдумы по обороне был принят закон, позволяющий призывать в армию мужчин, ранее признанных ограниченно годными к воинской службе, если те позднее прошли переосвидетельствование.
Учитывались все пожелания призывников:
кто-то  мастер спорта и хочет в  Воздушно-десантные
войска, а  кто-то  закончил колледж полиции и хотел бы служить в Росгвардии. Один из членов призывной комиссии — глава городского округа Истра Александр Скворцов. Он считает, что каждый уважающий себя мужчина должен отслужить в армии. Кроме этого, новые кадры нужны и на госслужбу в городской округ Истра.
По словам начальника отдела истринского комиссариата Андрея Закржевского, недостатка в призывниках нет, а вот желающих очень много. Ранее из истринских призывников были отобраны два кандидата в Кремлевский полк и роту Почетного караула — совсем скоро молодые ребята из Истры будут охранять стены столичного Кремля.
360tv.ru: последние новости
ВВС Ирака сообщили о ликвидации группы ИГ* Страны НАТО предложили Эрдогану покупать системы ПВО у них, а не у РФ Никите Белых стало плохо на слушании в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине122
Путин поделился планом развития России210
Джигарханян захотел умереть дома49
Мы должны «дожать» Россию747
Киев введет «особый порядок» в Донбассе89
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение