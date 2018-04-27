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Минюст внёс движение «Артподготовка» в перечень запрещённых организаций
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Минюст внёс движение «Артподготовка» в перечень запрещённых организаций 

Говорит Москва 59 минут назад
Отмечается, что «Артподготовка» внесена в список запрещённых НКО на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября прошлого года.
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