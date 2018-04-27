Средний счет за платное ТВ в США растет

Согласно отчету Kagan S&P Global Market Intelligence средний счет с учетом инфляции за услуги платного ТВ в США вырос с 2000 года на 74%.

Считается, что рынок мультиканального видео в США драматично сократился с 2000 года, и доля его проникновения, особенно среди менее обеспеченных домохозяйств, уменьшилась.

Среднемесячный номинальный доход на подписчика провайдеров мультиканального ТВ (кабельных и спутниковых операторов, телеком-операторов) оценочно рос со среднегодовым темпом (CAGR) 5,5% в период с 2000 по 2017 годы.

Для того, чтобы подчеркнуть разницу трендов в среднемесячных расходах на мультиканальное ТВ и платежеспособностью домохозяйств, Kagan подсчитал покупательскую способность, основанную на данных среднегодового дохода с пользователя (с учетом инфляции) (ARPU), и показатели среднегодового заработка.

Известно, что с 2000 года предложения мультиканального ТВ сильно шагнули вперед, появилось большое количество новых платформ и сервисов, например, видео по запросу, сервисы DVR и улучшенные пользовательские интерфейсы, огромное количество пакетных предложений, доступных подписчикам в цифровом и HD формате.

Результаты анализа данных показывают, что в перспективе разрыв сократится, за период 2000-2017 годы он уменьшился с 10% до 6%. Но тем не менее надо отметить, что в интервале 2000-2014 годов он оставался почти неизменным, и только в 2015 году тренд изменился и получил положительную динамику за три года с 2015 по 2017 год.

ИСТОЧНИК: RAPID TV News